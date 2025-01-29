Öğrencilere Odasında Sıra Dayağı: Okul Müdürü Açığa Alındı
Öğrencilere Odasında Sıra Dayağı: Okul Müdürü Açığa Alındı
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Hilal Şeyhan İlkokulu Müdürü A.D., odasında topladığı öğrencilere sert sözler sarf edip şiddet uyguladı.
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A.D.’nin öğrencilere, "Pavyon mu lan burası, podyuma mı çıkıyorsunuz okula mı geliyorsunuz belli değil…Her Allah’ın günü birini dövüyorsunuz, her Allah’ın günü sıkıntı çıkarıyorsunuz, her Allah’ın günü küfür, her Allah’ın günü öğretmene diklenme. Derdiniz ne sizin” dediği, ardından sıra dayağı attığı görüldü.
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Olayla ilgili Şırnak Valiliği’nden açıklama geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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