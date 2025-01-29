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Öğrencilere Odasında Sıra Dayağı: Okul Müdürü Açığa Alındı

Öğrencilere Odasında Sıra Dayağı: Okul Müdürü Açığa Alındı

Şırnak
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.01.2025 - 17:06

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bulunan bir okulda çekilen görüntüler gündem oldu. Görüntülerde, okul müdürünün odasına topladığı bir grup öğrenciye şiddet uyguladığı yer alıyordu. Valiliği soruşturma başlattığı olayla ilgili okul müdürü açığa alındı.

İşte öğrencilere uygulanan şiddetin görüntüleri 👇

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Hilal Şeyhan İlkokulu Müdürü A.D., odasında topladığı öğrencilere sert sözler sarf edip şiddet uyguladı.

Hilal Şeyhan İlkokulu Müdürü A.D., odasında topladığı öğrencilere sert sözler sarf edip şiddet uyguladı.

A.D.’nin öğrencilere, "Pavyon mu lan burası, podyuma mı çıkıyorsunuz okula mı geliyorsunuz belli değil…Her Allah’ın günü birini dövüyorsunuz, her Allah’ın günü sıkıntı çıkarıyorsunuz, her Allah’ın günü küfür, her Allah’ın günü öğretmene diklenme. Derdiniz ne sizin” dediği, ardından sıra dayağı attığı görüldü.

A.D.’nin öğrencilere, "Pavyon mu lan burası, podyuma mı çıkıyorsunuz okula mı geliyorsunuz belli değil…Her Allah’ın günü birini dövüyorsunuz, her Allah’ın günü sıkıntı çıkarıyorsunuz, her Allah’ın günü küfür, her Allah’ın günü öğretmene diklenme. Derdiniz ne sizin” dediği, ardından sıra dayağı attığı görüldü.

Yaşananlar 👇

Olayla ilgili Şırnak Valiliği’nden açıklama geldi.

Olayla ilgili Şırnak Valiliği’nden açıklama geldi.

'Uludere İlçesi Hilal Şeyhan İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencilerine fiili ve sözlü şiddet uyguladığı ile ilgili basına düşen video müdürlüğümüze 28 Ocak 2025 tarihinde yansımıştır. Konuyla ilgili okul idaresi ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan bilgiler şu şekildedir; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında özellikle 4'üncü sınıf öğrencilerimiz arasında, bazı velilerin kışkırtması sonucunda aşırı disiplinsizlik benzeri bir durum yaşanmış olup, öğrencilerimiz sıralara vurma ve kurallara uymama gibi davranışlar sergileyerek eğitim ortamını olumsuz etkilemişlerdir. Bu durum, öğretmenlerimize ve ailelerimize karşı saygısızlık seviyesine ulaşarak, eğitim sürecinde aksamalara yol açmıştır. Olayla ilgili olarak, hem öğrencilerle hem de velilerle defalarca görüşmeler yapılmış ancak bu aşırı disiplinsiz davranışların önüne geçilmesi mümkün olmamıştır. Olayın ardından yapılan müdahale, yalnızca öğrencilerin olumsuz davranışlarını kontrol altına almak ve eğitim ortamını düzenlemek, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve nasihat amacı taşımaktadır. Öğrencilere şiddet uygulanmadığı, sözlü uyarılarda bulunulduğu ifade edilmiştir. Müdürlüğümüzce yapılan araştırma sonucunda konuyla ilgili olarak paylaşılan video kaydının geçen yıl yaşandığı tespit edilmiştir. Konu müdürlüğümüze yansıdığı gibi inceleme-soruşturma başlatılmıştır'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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