Facebook ve TikTok’ta Yayıldı: Türkiye’de 7.9 Büyüklüğünde Deprem Oldu Yalanı

Önce Facebook’ta paylaşılan sonrasında ise TikTok’ta yayılan bir videoda, Türkiye’de 7.9 büyüklüğünde deprem olduğu yalanı yer aldı. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan videonun yalan olduğu çok açık olmasına rağmen bazı kullanıcılar tarafından yayılmaya devam etti.

Kaynak: NTV