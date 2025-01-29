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Facebook ve TikTok’ta Yayıldı: Türkiye’de 7.9 Büyüklüğünde Deprem Oldu Yalanı

Facebook ve TikTok’ta Yayıldı: Türkiye’de 7.9 Büyüklüğünde Deprem Oldu Yalanı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.01.2025 - 16:23

Önce Facebook’ta paylaşılan sonrasında ise TikTok’ta yayılan bir videoda, Türkiye’de 7.9 büyüklüğünde deprem olduğu yalanı yer aldı. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan videonun yalan olduğu çok açık olmasına rağmen bazı kullanıcılar tarafından yayılmaya devam etti.

Kaynak: NTV

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“2025 yılında Türkiye’de 7.9 büyüklüğünde deprem oldu” yazılı video kısa sürede Facebook ve TikTok’ta binlerce kez paylaşıldı.

“2025 yılında Türkiye’de 7.9 büyüklüğünde deprem oldu” yazılı video kısa sürede Facebook ve TikTok’ta binlerce kez paylaşıldı.

NTV’nin AFP’den aktardığına göre, videoda Ocak 2023'te Dubai'de meydana gelen bir fırtınanın görüntülerinin ve aynı yıl ve ayda Gazze'de bir caminin değiştirilmiş görüntüsünün yer aldığı tespit edildi.

NTV’nin AFP’den aktardığına göre, videoda Ocak 2023'te Dubai'de meydana gelen bir fırtınanın görüntülerinin ve aynı yıl ve ayda Gazze'de bir caminin değiştirilmiş görüntüsünün yer aldığı tespit edildi.

Kaynak

İlk kez Facebook’ta paylaşılan ve üzerinde “2025 Türkiye için dua edin” ve “7.9 deprem” gibi metinlerin olduğu video TikTok’ta da binlerce kez paylaşıldı.

İlk kez Facebook’ta paylaşılan ve üzerinde “2025 Türkiye için dua edin” ve “7.9 deprem” gibi metinlerin olduğu video TikTok’ta da binlerce kez paylaşıldı.

AFP Fact Check, binanın yerini belirlemek için tersine görsel araması yaptı ve bu fotoğraflarda yapı Dubai'deki Zam Zam Tower olduğunu tespit etti.

AFP Fact Check, binanın yerini belirlemek için tersine görsel araması yaptı ve bu fotoğraflarda yapı Dubai'deki Zam Zam Tower olduğunu tespit etti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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