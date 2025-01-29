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Kafe ve Restoranlar Masa İşgal Ücreti Almaya Başladı! Uzmanlar Uyardı: "Yasal Değil CİMER'e Şikayet Edin"

Kafe ve Restoranlar Masa İşgal Ücreti Almaya Başladı! Uzmanlar Uyardı: "Yasal Değil CİMER'e Şikayet Edin"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.01.2025 - 15:56

Kafe ve restoranlar dudak uçuklatan fiyatlar, fiyatına değmeyen ürünler nedeniyle uzun süredir vatandaşların eleştirilerinin odağında. Fiyatlar nedeniyle tepkiler sürerken tartışmalı yeni uygulamalara imza atıldı. Bazı kafe ve restoranlarda yarım saatte bir sipariş zorunluluğu ve masa işgal ücreti alınmaya başlandı. Uygulama tepki çekerken bu ücretin yasal olmadığına dair uzmanlardan 'CİMER'e şikayet edin' uyarısı geldi.

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Kafe ve restoranlarda fiyatlar dudak uçuklatırken fiyatına değmeyen ürünler vatandaşın tepkisini çekiyor. Bir bardak çay fiyatı bile cep yakarken fahiş fiyatlara bir de yeni uygulamalar eklenmeye başlandı.

Kafe ve restoranlarda fiyatlar dudak uçuklatırken fiyatına değmeyen ürünler vatandaşın tepkisini çekiyor. Bir bardak çay fiyatı bile cep yakarken fahiş fiyatlara bir de yeni uygulamalar eklenmeye başlandı.

O yeni uygulamalardan birisi de ‘masa işgal parası.’ Pek çok kafe ve restoran müşterilerine “Ya sipariş ver ya da masa işgal ücreti öde” seçeneklerinden birini seçmeye mecbur bırakmaya başladı. Eğer sipariş vermeyeceksiniz de işgal parası ödemeye zorunlu tutuluyorsunuz.

O yeni uygulamalardan birisi de ‘masa işgal parası.’ Pek çok kafe ve restoran müşterilerine “Ya sipariş ver ya da masa işgal ücreti öde” seçeneklerinden birini seçmeye mecbur bırakmaya başladı. Eğer sipariş vermeyeceksiniz de işgal parası ödemeye zorunlu tutuluyorsunuz.

Ekol TV’den Ezgi İzgi’nin haberine göre bu tartışmalı uygulamaya uzmanlardan “Yasal değil” uyarısı geldi.

Ekol TV’den Ezgi İzgi’nin haberine göre bu tartışmalı uygulamaya uzmanlardan “Yasal değil” uyarısı geldi.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Üyesi Derya Deniz, işgal ücreti alan işletmelerin CİMER’e şikayet edilebileceğini belirtti.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Üyesi Derya Deniz, işgal ücreti alan işletmelerin CİMER’e şikayet edilebileceğini belirtti.

Deniz, “Tüketiciler yemediği içmediği bir şeyin parasını ödemek zorunda değil. Bununla ilgili masa tarifesi hukuka uygun değil. CİMER aracılığıyla Ticaret Bakanlığı’na şikayet yapılabilir” dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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