Kafe ve Restoranlar Masa İşgal Ücreti Almaya Başladı! Uzmanlar Uyardı: "Yasal Değil CİMER'e Şikayet Edin"

Kafe ve restoranlar dudak uçuklatan fiyatlar, fiyatına değmeyen ürünler nedeniyle uzun süredir vatandaşların eleştirilerinin odağında. Fiyatlar nedeniyle tepkiler sürerken tartışmalı yeni uygulamalara imza atıldı. Bazı kafe ve restoranlarda yarım saatte bir sipariş zorunluluğu ve masa işgal ücreti alınmaya başlandı. Uygulama tepki çekerken bu ücretin yasal olmadığına dair uzmanlardan 'CİMER'e şikayet edin' uyarısı geldi.

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