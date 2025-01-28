Kafeler ‘Taksimetre’ Çalıştırır Gibi! Kafelerde Masa Tarifesi Modeli Moda Oldu
Kafeler ‘Taksimetre’ Çalıştırır Gibi! Kafelerde Masa Tarifesi Modeli Moda Oldu
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Üniversitelerin yoğun olduğu bölgelerde artık masalar adeta taksimetre gibi çalışıyor.
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İzmir'in 9 Eylül Üniversitesi bölgesindeki birçok kafelerde uygulama artık rutin bir hal olarak kabullenilmiş durumda.
Bazı işletmeler, müşterilerin çay ya da kahve siparişi vermemesi durumunda oturdukları süreye göre ekstra bir masa ücreti yansıtmaya başladı.
Bazı geniş masalar içinse belirli bir üst sınır belirleniyor. Örneğin 220 lira altı sipariş veren müşterilerin masa işgal edemeyeceği belirtiliyor.
Bazı kafelerde de benzer uygulamalar masaya konulan uyarılarla dikkat ediyor. Bir taksimetre açılıyormuş gibi hissedilen bu yeni uygulama, restoran ve kafelerdeki yeni bir tartışma konusu haline geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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