Sokak Röportajı Veren Kadın, Cumhurbaşkanı’na Hakaretten Tutuklandı
Sokak Röportajı Veren Kadın, Cumhurbaşkanı’na Hakaretten Tutuklandı
Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadelerin sosyal medyada viral olmasının ardından N.K isimli bir vatandaş tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü konu hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.
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N.K. isimli bir vatandaş, sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerin yer aldığı videonun sosyal medyada viral olmasının ardından Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile tutuklandı.
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Konu hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ve iftirada bulunduğu suçlamasıyla, N.K. adlı vatandaşın gözaltına alınarak tutuklandığı duyuruldu.
Emniyet'in resmi X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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