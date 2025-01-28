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Sokak Röportajı Veren Kadın, Cumhurbaşkanı’na Hakaretten Tutuklandı

Sokak Röportajı Veren Kadın, Cumhurbaşkanı’na Hakaretten Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.01.2025 - 08:36

Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadelerin sosyal medyada viral olmasının ardından N.K isimli bir vatandaş tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü konu hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

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N.K. isimli bir vatandaş, sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerin yer aldığı videonun sosyal medyada viral olmasının ardından Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile tutuklandı.

N.K. isimli bir vatandaş, sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerin yer aldığı videonun sosyal medyada viral olmasının ardından Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile tutuklandı.

Konu hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ve iftirada bulunduğu suçlamasıyla, N.K. adlı vatandaşın gözaltına alınarak tutuklandığı duyuruldu.

Konu hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ve iftirada bulunduğu suçlamasıyla, N.K. adlı vatandaşın gözaltına alınarak tutuklandığı duyuruldu.

Emniyet'in resmi X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı.

Emniyet'in resmi X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı.

'Sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan bir sokak röportajında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden kişinin N.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla Cumhurbaşkanına hakaret suçundan adli tahkikat başlatılmış ve şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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