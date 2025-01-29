Elektrik Faturalarında “Çok Tüketen Çok Ödeyecek” Döneminin Perde Arkasını CHP’li Deniz Yavuzyılmaz Anlattı
Elektrik Faturalarında “Çok Tüketen Çok Ödeyecek” Döneminin Perde Arkasını CHP’li Deniz Yavuzyılmaz Anlattı
Elektrik faturalarında 1 Şubat’tan itibaren “Çok tüketen çok ödeceyek” dönemi başlıyor. Aylık 417 kilovatsaatten fazla elektrik tüketen ve aylık faturası bin 50 liranın üzerinde olan vatandaşlar artık iki katı fatura ödeyecek.
CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı X’ten yeni dönemin perde arkasını anlattı.
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Elektrik faturaları 1 Şubat itibarıyla değişecek. Konutta bin 50 liranın üzerinde fatura ödeyen aboneler yeni dönemde 2 bin liralık faturayla karşılayacak. Yeni dönemin adı bir diğer ifadeyle adeta “çok tüketen çok ödeyecek” oldu.
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CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, X hesabından faturalarda yeni dönemin perde arkasını anlattı. Yavuz 1 Şubat’tan itibaren bin 50 TL ve üzeri faturalara yüzde 96 zam geleceğini belirtti.
Yavuzyılmaz, paylaşımında "Peki bu devasa zammın alt yapısı nasıl oluşturuldu?" sorusunu sordu ve 3 maddelik yanıta yer verdi. Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle:
İlerleyen aylarda yüzde 140 zam iddiası.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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