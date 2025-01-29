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Elektrik Faturalarında “Çok Tüketen Çok Ödeyecek” Döneminin Perde Arkasını CHP’li Deniz Yavuzyılmaz Anlattı

Elektrik Faturalarında “Çok Tüketen Çok Ödeyecek” Döneminin Perde Arkasını CHP’li Deniz Yavuzyılmaz Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.01.2025 - 14:42

Elektrik faturalarında 1 Şubat’tan itibaren “Çok tüketen çok ödeceyek” dönemi başlıyor. Aylık 417 kilovatsaatten fazla elektrik tüketen ve aylık faturası bin 50 liranın üzerinde olan vatandaşlar artık iki katı fatura ödeyecek.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı X’ten yeni dönemin perde arkasını anlattı.

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Elektrik faturaları 1 Şubat itibarıyla değişecek. Konutta bin 50 liranın üzerinde fatura ödeyen aboneler yeni dönemde 2 bin liralık faturayla karşılayacak. Yeni dönemin adı bir diğer ifadeyle adeta “çok tüketen çok ödeyecek” oldu.

Elektrik faturaları 1 Şubat itibarıyla değişecek. Konutta bin 50 liranın üzerinde fatura ödeyen aboneler yeni dönemde 2 bin liralık faturayla karşılayacak. Yeni dönemin adı bir diğer ifadeyle adeta “çok tüketen çok ödeyecek” oldu.

Aylık 417 kilovatsaat ve üzeri tüketen konut aboneleri; yıllık 15 bin kilovatsaat tüketen sanayi ve ticari işletme aboneleri etkilenecek. 

Aylık bin 50 lira ve üzeri fatura ödeyen aboneler şubat ayından sonra iki kat faturayla karşılacak.

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, X hesabından faturalarda yeni dönemin perde arkasını anlattı. Yavuz 1 Şubat’tan itibaren bin 50 TL ve üzeri faturalara yüzde 96 zam geleceğini belirtti.

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, X hesabından faturalarda yeni dönemin perde arkasını anlattı. Yavuz 1 Şubat’tan itibaren bin 50 TL ve üzeri faturalara yüzde 96 zam geleceğini belirtti.
twitter.com

Yavuzyılmaz, paylaşımında "Peki bu devasa zammın alt yapısı nasıl oluşturuldu?" sorusunu sordu ve 3 maddelik yanıta yer verdi. Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle:

Yavuzyılmaz, paylaşımında "Peki bu devasa zammın alt yapısı nasıl oluşturuldu?" sorusunu sordu ve 3 maddelik yanıta yer verdi. Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle:

  • 'Önce AK Parti aldığı bir kararla, milyonlarca konut abonesini serbest tüketici tanımına soktu.

  • Ardından aylık faturası 1.049 TL ve üzerinde gelen konut abonelerini sabit fiyat tarifesinden çıkarıp, Piyasa Takas Fiyatı’nın (PTF) geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine dahil etti.

  • Böylece bu aboneleri, özelleştirmeler nedeniyle ülkedeki elektrik üretiminin %83’ünü yapan ve PTF’nin ana belirleyicisi olan özel elektrik üretim şirketlerinin insafına bıraktı.'

İlerleyen aylarda yüzde 140 zam iddiası.

İlerleyen aylarda yüzde 140 zam iddiası.

Öte yandan Yavuzyılmaz, aylık faturası 495 TL üzerinde olan konut aboneleri için de yüzde 140 oranında zammın beklendiğini iddia etti. 

Yavuzyılmaz, şöyle dedi:

'İlerleyen aylarda aylık elektrik tüketimi 495 TL’nin üzerinde olan konut abonelerinin de değişken fiyat tarifesine dahil edilerek, elektrik faturalarına %140 oranında zam gelmesi bekleniyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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