Elektrik Faturalarında “Çok Tüketen Çok Ödeyecek” Döneminin Perde Arkasını CHP’li Deniz Yavuzyılmaz Anlattı

Elektrik faturalarında 1 Şubat’tan itibaren “Çok tüketen çok ödeceyek” dönemi başlıyor. Aylık 417 kilovatsaatten fazla elektrik tüketen ve aylık faturası bin 50 liranın üzerinde olan vatandaşlar artık iki katı fatura ödeyecek.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı X’ten yeni dönemin perde arkasını anlattı.