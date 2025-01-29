4 Gün İş 3 Gün İzin: Esnek Çalışma Modelinin Uygulanacağı İlk Sektörler Belli Oldu

Pandemi dönemi, hayatımıza uzaktan ve hibrit çalışma modellerini getirdi. Hatta pek çok şirket, bu çalışma modellerinden alınan verimi görünce ofislerini birer birer kapatmaya başladı. Son günlerde esnek çalışma modeli üzerinde yeniden çalışılmaya başlandı. Uzun süredir konuşulan ve uygulanması beklenen bu modelin ayrıntıları merak ediliyor. TV100'de yer alan habere göre, isteyen haftanın dört günü çalışacak, üç gün izin yapacak. Ancak böyle çalışmak isteyenler, on saatlik fazla mesai yapmak zorunda.

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