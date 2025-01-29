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4 Gün İş 3 Gün İzin: Esnek Çalışma Modelinin Uygulanacağı İlk Sektörler Belli Oldu

4 Gün İş 3 Gün İzin: Esnek Çalışma Modelinin Uygulanacağı İlk Sektörler Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.01.2025 - 10:34

Pandemi dönemi, hayatımıza uzaktan ve hibrit çalışma modellerini getirdi. Hatta pek çok şirket, bu çalışma modellerinden alınan verimi görünce ofislerini birer birer kapatmaya başladı. Son günlerde esnek çalışma modeli üzerinde yeniden çalışılmaya başlandı. Uzun süredir konuşulan ve uygulanması beklenen bu modelin ayrıntıları merak ediliyor. TV100'de yer alan habere göre, isteyen haftanın dört günü çalışacak, üç gün izin yapacak. Ancak böyle çalışmak isteyenler, on saatlik fazla mesai yapmak zorunda.

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Uzaktan veya hibrit çalışma modelleri pandemiyle birlikte hayatımıza girdi. Çalışan memnuniyeti ve iş veriminin uzaktan çalışmayla arttığını farkeden işverenler bu durumu fırsata çevirdi. Pek çok iş yeri ofislerini kapatarak uzaktan çalışmaya geçti.

Uzaktan veya hibrit çalışma modelleri pandemiyle birlikte hayatımıza girdi. Çalışan memnuniyeti ve iş veriminin uzaktan çalışmayla arttığını farkeden işverenler bu durumu fırsata çevirdi. Pek çok iş yeri ofislerini kapatarak uzaktan çalışmaya geçti.

Son günlerde Türkiye genelinde de esnek çalışma modeli üzerinde duruluyor. İşveren ve işçi kesimi de bu modelin ayrıntılarını, ne zaman uygulanacağını ve hangi sektörlerde geçerli olacağını araştırıyor.

Son günlerde Türkiye genelinde de esnek çalışma modeli üzerinde duruluyor. İşveren ve işçi kesimi de bu modelin ayrıntılarını, ne zaman uygulanacağını ve hangi sektörlerde geçerli olacağını araştırıyor.

TV100’ün haberine göre esnek çalışma modeliyle isteyen haftanın 4 günü çalışacak, 3 günü izin yapacak. Böyle çalışmak isteyenler 10 saatlik fazla mesai yapmak zorunda.

Kaynak

“İsteyen haftada dört gün çalışacak ama toplamda 40 saati dolduracak.”

“İsteyen haftada dört gün çalışacak ama toplamda 40 saati dolduracak.”

Mali Müşavir Murat Bal, konunun ayrıntılarını anlattı. Bal, “Bu dört gün çalışmayı da günlük 10 saat mesai gibi düşünün,günde 10 saat mesai yapacak. Dört gün yapacak bir haftada ve toplam 40 saati dolduracak bu şekilde olduğunda da toplamdaki çalışma süresi de geçerli olmuş olacak.”

Esnek çalışma modeli hangi sektörlerde uygulanacak?

Esnek çalışma modeli hangi sektörlerde uygulanacak?

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve ekonomi yorumcusu Melis Elmen, esnek çalışma modelinin ilk olarak tekstil gibi ağır ve uzun mesai saatlerinde çalışan gruplar için başlayacağını söyledi.

Elmen, özellikle uzaktan çalışabilecek sektörlerinde hızlı şekilde bu modele geçeceğini belirtti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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