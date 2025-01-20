Uzaktan Çalışma Modeli Hangi Meslek Gruplarına Gelecek? Esnek Çalışma ve Uzaktan Çalışmanın Detayları
Uzaktan Çalışma Modeli Hangi Meslek Gruplarına Gelecek? Esnek Çalışma ve Uzaktan Çalışmanın Detayları
Kaynak: https://www.ekonomim.com/gundem/esnek...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çalışma saatlerinde düzenlemeler yapılacağı ve esnek çalışma modeli getirileceğinin açıklanmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri de uzaktan çalışmanın hangi meslekleri kapsayacağı ve çalışma saatlerinin kısalıp kısalmayacağı olmuştu.
İşte esnek ve uzaktan çalışma modelleri için ortaya çıkan detaylardan bazıları:
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2025'in Aile Yılı ilan edilmesiyle birlikte özellikle kadınlara, nüfusu çoğaltma politikası için çalışma saatlerinde düzenlemeler yapılacağı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanmıştı.
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Ekonomim’de yer alan habere göre; Yeni çalışma modeli için kanunla iş grupları belirlenecek ve çalışma saatlerinde herhangi bir kısalma olmayacak; ancak uzaktan çalışma modeli sunulacak.
Esnek çalışma modeli kanun ile belirlenen meslek gruplarını kapsayacak. AK Parti yönetiminin aktardığına göre, bu çalışma modeli çağın mesleklerine uyum sağlayarak şekillenecek. Emek yoğun iş kolu dallarını korumak öncelik olacak ve buna göre bir çalışma modeli tanımı gelecek.
Kaynaklar, "Tekstil ve imalat alanında ara eleman olarak çalışan grupları, bazı mühendislik dallarında, çağın mesleği haline gelen ve daha çok gençlerin alanı olan dijital alanların kullanıldığı meslek gruplarını, eğitim alanında akademik çalışmalar yapanları, yazılımcı gibi meslek gruplarını kapsayacak" sözlerini kullandı.
Akla ilk olarak çalışma saatlerinin kısalmasının geldiğini belirten AK Parti kaynakları, kamu da dahil olmak üzere böyle bir durumun söz konusu olmadığının altını çizdi.
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Belli meslek gruplarını kapsayacak bu model için, “uzaktan çalışma modeli, Kısmi çalışma modeli, değişken zamanlı çalışma modeli ve akademik eğitim amaçlı çalışma modeli” başlıkları üzerinde duruluyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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