Türkiye’de de Satılan Şampuanda ‘Bakteri’ Tespit Edildi: 1 Milyon Şampuan Raflardan Toplatılıyor!
Türkiye’de de Satılan Şampuanda ‘Bakteri’ Tespit Edildi: 1 Milyon Şampuan Raflardan Toplatılıyor!
Türkiye'de de satışı olan ünlü şampuan markası Amika'nın Mirrorball High Shine şampuanında düşük bağışıklık sistemine ve hassas cilde sahip olanlar için tehlike oluşturan Pluralibacter gergoviae adlı bakteri tespit edildi. Olayın ardından 1 milyon ürün raflardan toplatılmaya başlandı.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Aralık 2024’te yaptığı açıklamada, şampuanla ilgili geri çağırma sürecinin başlatıldığını duyurdu.
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ABD merkezli şampuan markası Amika'nın Mirrorball High Shine şampuanında bağışıklık sistemi düşük bireyler için tehlikeli olan Pluralibacter gergoviae adlı bakteri tespit edildi.
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Türkiye'de de satışı olan markanın ürünleri, dünya genelindeki Walmart, Sephora, Amazon gibi büyük mağaza raflarından geri çağrıldı.
Denbighshire Ticaret Standartları adlı X hesabının paylaşımına göre, ürünlerde Pluralibacter gergoviae bakterisinin bulunduğunu tespit ettikten sonra, marka 980 binden fazla sayıda bulunan mirrorball high shine ve koruma şampuanlarını geri çağırma kararı aldı.
Bakterinin harici bir üretim tesisinden kaynaklandığı açıklanırken, aynı üretim hattından çıkan diğer ürünlerde benzer bir durumun yaşanmadığı bildirildi.
Bağımsız bir toksikoloji grubunun değerlendirmesine göre, sağlıklı bireyler için ciddi bir sağlık riski bulunmuyor. Ancak, bağışıklık sistemi zayıf veya cildi hasarlı kişilerin enfeksiyon riski taşıdığı vurgulandı.
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Aralık 2024’te yaptığı açıklamada, şampuanla ilgili geri çağırma sürecinin başlatıldığını duyurdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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