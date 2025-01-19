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Gözleri Doldu: Oktay Kaynarca Milyoner'de Ferdi Tayfur Sorusundan Emin Olamayan Yarışmacıya Sitem Etti

Gözleri Doldu: Oktay Kaynarca Milyoner'de Ferdi Tayfur Sorusundan Emin Olamayan Yarışmacıya Sitem Etti

Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.01.2025 - 00:54

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde duygusal anlar yaşandı. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz usta sanatçı Ferdi Tayfur'un bir şarkısı sesli soru olarak soruldu. Şarkının çalmaya başlamasıyla birlikte Oktay Kaynarca'nın gözleri doldu. Yarışmacı sorunun cevabından bir türlü emin olamayınca Oktay Kaynarca küçük bir sitem etti.

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Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cuma akşamları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cuma akşamları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Programın son bölümünde, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'la ilgili bir soru soruldu.

Programın son bölümünde, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'la ilgili bir soru soruldu.

Ferdi Tayfur'un 'Hatıran Yeter' şarkısının çalmasıyla birlikte stüdyoda Oktay Kaynarca dahil herkes şarkıya eşlik etti.

Ferdi Tayfur'un 'Hatıran Yeter' şarkısının çalmasıyla birlikte stüdyoda Oktay Kaynarca dahil herkes şarkıya eşlik etti.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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