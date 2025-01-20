Magazin Gündemine Oturan ‘Hacı Sabancı’nın Yeni Çocuğu’na Karşı Sabancı Ailesinden Büyük Tepki Geldi

Hacı Sabancı’nın kaybettiği babalık davasının sonucunda yeni bir çocuğu olduğu ortaya çıkması sadece Sabancı ailesinde değil Türkiye’nin de magazin gündemine oturdu.

Haberi ilk olarak Sabah gazetesinden Bülent Cankurtaran gündeme getirmiş Hacı Sabancı da yalanlayarak ‘Sizinle görüşeceğim’ mesajı vermişti. Haber mahkeme kararı ile doğrulandı ve Hacı Sabancı Uzay’ın babası çıktı! Magazin gündemine bomba gibi düşen haber sonrası da Sabancı ailesi karıştı!

İşte bir çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı olayının ardından Sabancı ailesinde yaşananlar…