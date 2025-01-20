Magazin Gündemine Oturan ‘Hacı Sabancı’nın Yeni Çocuğu’na Karşı Sabancı Ailesinden Büyük Tepki Geldi
Magazin Gündemine Oturan ‘Hacı Sabancı’nın Yeni Çocuğu’na Karşı Sabancı Ailesinden Büyük Tepki Geldi
Hacı Sabancı’nın kaybettiği babalık davasının sonucunda yeni bir çocuğu olduğu ortaya çıkması sadece Sabancı ailesinde değil Türkiye’nin de magazin gündemine oturdu.
Haberi ilk olarak Sabah gazetesinden Bülent Cankurtaran gündeme getirmiş Hacı Sabancı da yalanlayarak ‘Sizinle görüşeceğim’ mesajı vermişti. Haber mahkeme kararı ile doğrulandı ve Hacı Sabancı Uzay’ın babası çıktı! Magazin gündemine bomba gibi düşen haber sonrası da Sabancı ailesi karıştı!
İşte bir çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı olayının ardından Sabancı ailesinde yaşananlar…
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İlk olarak Sabah gazetesinde Bülent Cankurt’un “Baba Hacı Çıktı” haberi ile gündeme getirdiği iddia doğru çıktı, Hacı Sabancı’nın baba olduğu haberleri magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.
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Mahkeme kararı kesinleşti, aylardır yalanlanan skandal iddia da resmen doğrulanmış oldu.
2017'de Nazlı Sabancı'yla aşk yaşamaya başlayıp 2021'de de dünyaevine giren Hacı Sabancı'nın evlendiği sene başka bir kadından bir bebeği olduğu ortaya çıktı.
Her şey F.D. isimli kadının 3 yaşındaki küçük oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmesiyle başlamıştı.
F.D.'nin açtığı babalık davasının sonucunda Hacı Sabancı'nın Uzay'ın babası olduğu resmi olarak kanıtlandı.
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Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre; ortaya çıkan sonuç Sabancı Ailesi'nde şok etkisine neden oldu. Aile büyüklerinin "Adımızın böyle bir haberle anılmasından çok rahatsızız" diyerek Hacı'ya sırt çevirdikleri iddia edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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bu hacı hoca tayfa çok tehlikeli
adam ülkenin en zengin adamlarından yapmasın mı yani.ne tipsiz, fakir tipler bile yapıyor.2 güne normale dönerler.birşey olmaz.
zengine flört ediyor , fakire ise sapık asılıyor düşüncesi bu nerde görsem tanırım
Evliyken başka kadınla ilişki yaşama kısmını eşine nasıl anlatacak?