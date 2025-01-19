Tarihin Magazin Skandalına İmza Atan Hacı Sabancı'nın Ailede Yarattığı Kaos X Ahalisinin Diline Fena Düştü!
Tarihin Magazin Skandalına İmza Atan Hacı Sabancı'nın Ailede Yarattığı Kaos X Ahalisinin Diline Fena Düştü!
Magazinin kucağına bomba gibi düşen Hacı Sabancı babalık davası saatler ilerledikçe büyüdü! Aylar önce ortaya F.D. isimli bir kadın tarafından atılan 3 yaşındaki Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu yönünde iddiaların doğruluğu sabah saatlerinde kanıtlandı.
Hacı Sabancı'nın ilk çocuğu Uzay'ın Nazlı Sabancı'yla evlendiği sene düğünden yalnızca birkaç ay evvel dünyaya gelmiş olduğu detayı ortalığı ayağa kaldırdı.
X ahalisi de yerinde duramadı tabii. Gelin, ailede kaos çıkartan Hacı Sabancı olayı üzerine aile bireylerini hayal eden X kullanıcıları neler demiş neler paylaşmış beraber görelim!
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Sabah saatlerinde aylardır yalanlanan skandal iddia doğrulandı. 2017'de Nazlı Sabancı'yla aşk yaşamaya başlayıp 2021'de de dünyaevine giren Hacı Sabancı'nın evlendiği sene başka bir kadından bir bebeği olduğu ortaya çıktı.
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Her şey F.D. isimli kadının 3 yaşındaki küçük oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmesiyle başlamıştı. F.D.'nin açtığı ve sabah saatlerinde açıklanan babalık davasının sonucunda Hacı Sabancı'nın Uzay'ın babası olduğu resmi olarak kanıtlandı.
Geçtiğimiz saatlerde Hacı Sabancı da Nazlı Sabancı da konuyla ilgili sessizliğini bozdu. "Keyfimiz gayet yerinde, her şey yolunda" mesajı veren pozlar paylaşan çift, "boşanmıyoruz" iması yaptı.
Fakat olan oldu bir kere! Uzun yıllar boyu magazin tarihinin en büyük skandalları arasında ilk 5'te yer alacak olay X ahalisinin de dilinden kurtulamadı tabii ki!
Hazırsanız gelin, tam da şu an Sabancı yalısının ne durumda olduğunu merak edenler neler düşünmüş beraber görelim! 😂
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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