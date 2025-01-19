Herkese Nasip Olmaz: Joy Awards Töreninde Gururlandıran Hande Erçel Bakın Kime Ödül Takdim Etmiş?
Herkese Nasip Olmaz: Joy Awards Töreninde Gururlandıran Hande Erçel Bakın Kime Ödül Takdim Etmiş?
18 Ocak gecesi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards töreni ülkemizde de büyük ses getirdi.
Sebebi ise birçok ünlümüzün o gecede boy göstermesi ve hatta ödül takdim etmesiydi! Yuba Büyüküstün'ün 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü verdiğini biliyorduk da Hande Erçel'in de ödül verdiği gözlerden kaçmıştı!
Buyrun gelin, özel ödül gecesinde Hande Erçel ödülü kime takdim etmiş beraber öğrenelim!
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18 Ocak gecesi düzenlenen Arap dünyasının en prestijli ödül törenlerinden biri olan Joy Awards'da Türk rüzgarı esti biliyorsunuz!
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Hande Erçel başta olmak üzere, Barış Arduç, Fahriye Evcen & Burak Özçivit, Tuba Büyüküstün, Özge Özpirinçci gibi isimlerin katıldığı gecede yine büyük bir imza bıraktık!
Prensesler gibi salınan Hande Erçel'in balo elbisesine benzer seçimine kimileri iltifat yağdırırken kimileri de hiç beğenememişti.
Saatler ilerledikçe ve ödül gecesi başa sarıldıkça yeni bir detay daha ortaya çıktı! Gecede Zuhair Murad tasarımı bir elbise tercih eden Erçel'in bir de ödüm takdim ettiği fark edildi.
Hem de elbisesinin bizzat tasarımcısına! Giydiğiniz dünyaca ünlü tasarım elbisenin tasarımcısına ödül vermek herkese nasip olmaz! Gururlandık, yalan mı söyleyelim!
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Gelin, önce o anlara beraber tanıklık edelim ❤️🔥
Sonra da kimler ne demiş onu görelim!👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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