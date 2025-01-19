onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sonuç Üçünde de Değişmedi: Popüler Yapay Zeka Modelleri Türkiye'nin En Yakışıklı Erkeğini Seçti!

Sonuç Üçünde de Değişmedi: Popüler Yapay Zeka Modelleri Türkiye'nin En Yakışıklı Erkeğini Seçti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.01.2025 - 19:52

Hemen hemen herkesin işi düştü mü koşarak yapay zekaya sarıldığı şu yeni dönemde, cevabı kolay kolay verilemeyecek soruları yapay zekaya sormak da moda oldu biliyorsunuz!

Her geçen gün yeni yapay zeka modellerinin çıkarken 'Türkiye'nin en yakışıklı erkeği kimdir?' sorusunu hem Chat GPT2ye hem X'in Grok'una hem de Google'ın Gemini'ına soralım dedik!

İnanır mısınız? Üçü de aynı isimde karar kıldı!

Buyurun, Türkiye'nin yakışıklısı kim ilan edilmiş beraber görelim... 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapay zeka hayatımıza hızlı bir giriş yapalı birkaç sene oldu fakat kıymeti yeni yeni anlaşılmaya başladı! Şimdilerde herkesin birbirinden farklı amaçlarla kullandığı yapay zeka modelleri, hayatımızın her alanında hepimize kolaylık sağlıyor.

Yapay zeka hayatımıza hızlı bir giriş yapalı birkaç sene oldu fakat kıymeti yeni yeni anlaşılmaya başladı! Şimdilerde herkesin birbirinden farklı amaçlarla kullandığı yapay zeka modelleri, hayatımızın her alanında hepimize kolaylık sağlıyor.

İşin 'faydalı' kısmının yanında bir de 'eğlenceli' kısmı var ama! Yapay zekanın alametifarikalı keşfedildiğinden beri aklımızın ucuna gelmeyecek soruları soracak, gerçekleşmeyecek senaryoları ve hayalleri gerçekleştirecek bir araç bulduk!

Kimi seneler önce vefat etmiş sanatçılarımıza yepyeni şarkıları söyletti, kimi ünlüleri binbir çeşit forma soktu!

En popüler meselelerden biri de kolay kolay karar verilemeyen soruların cevabını yapay zekada aramak oldu!

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz aylarda Chat GPT'ye Türkiye'nin en güzel 5 kadın oyuncusunu sormuştuk o da takır takır cevap vermişti. Detaylar bu içeriğimizde 👇

Bu sefer X'in yeni yapay zekası Grok ve Google'ın yapay zekası Gemini'yı da işin içine dahil edelim dedik!

Bu sefer X'in yeni yapay zekası Grok ve Google'ın yapay zekası Gemini'yı da işin içine dahil edelim dedik!

Şimdilerin en popüler yapay zeka modellerine 'Türkiye'nin en yakışıklı erkeği kim?' diye sorduk.

Objektif cevaplar vermeye programlanmış yapay zeka modelleri elbette bir sürü isim sıraladı. Bu isimler arasında Kerem Bürsin'in, Barış Arduç, Can Yaman...

Objektif cevaplar vermeye programlanmış yapay zeka modelleri elbette bir sürü isim sıraladı. Bu isimler arasında Kerem Bürsin'in, Barış Arduç, Can Yaman...

Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy ve Burak Özçivit de vardı!

Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy ve Burak Özçivit de vardı!
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fakat spesifikleşerek "Peki senin tek bir isim söyleme hakkın olsa, Türkiye'deki en yakışıklı erkek kim dersin?" sorusunu yönelttiğimizde üç yapay zekadan da cevap olarak aynı isim geldi! Hiç de şaşırmadık açıkçası...

Hem Grok, hem Gemini hem de Chat GPT, Türkiye'nin en yakışıklısını Kıvanç Tatlıtuğ ilan etti!

Hem Grok, hem Gemini hem de Chat GPT, Türkiye'nin en yakışıklısını Kıvanç Tatlıtuğ ilan etti!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın