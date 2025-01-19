Sonuç Üçünde de Değişmedi: Popüler Yapay Zeka Modelleri Türkiye'nin En Yakışıklı Erkeğini Seçti!
Sonuç Üçünde de Değişmedi: Popüler Yapay Zeka Modelleri Türkiye'nin En Yakışıklı Erkeğini Seçti!
Hemen hemen herkesin işi düştü mü koşarak yapay zekaya sarıldığı şu yeni dönemde, cevabı kolay kolay verilemeyecek soruları yapay zekaya sormak da moda oldu biliyorsunuz!
Her geçen gün yeni yapay zeka modellerinin çıkarken 'Türkiye'nin en yakışıklı erkeği kimdir?' sorusunu hem Chat GPT2ye hem X'in Grok'una hem de Google'ın Gemini'ına soralım dedik!
İnanır mısınız? Üçü de aynı isimde karar kıldı!
Buyurun, Türkiye'nin yakışıklısı kim ilan edilmiş beraber görelim... 🚀
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Yapay zeka hayatımıza hızlı bir giriş yapalı birkaç sene oldu fakat kıymeti yeni yeni anlaşılmaya başladı! Şimdilerde herkesin birbirinden farklı amaçlarla kullandığı yapay zeka modelleri, hayatımızın her alanında hepimize kolaylık sağlıyor.
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Kimi seneler önce vefat etmiş sanatçılarımıza yepyeni şarkıları söyletti, kimi ünlüleri binbir çeşit forma soktu!
Bu sefer X'in yeni yapay zekası Grok ve Google'ın yapay zekası Gemini'yı da işin içine dahil edelim dedik!
Objektif cevaplar vermeye programlanmış yapay zeka modelleri elbette bir sürü isim sıraladı. Bu isimler arasında Kerem Bürsin'in, Barış Arduç, Can Yaman...
Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy ve Burak Özçivit de vardı!
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Fakat spesifikleşerek "Peki senin tek bir isim söyleme hakkın olsa, Türkiye'deki en yakışıklı erkek kim dersin?" sorusunu yönelttiğimizde üç yapay zekadan da cevap olarak aynı isim geldi! Hiç de şaşırmadık açıkçası...
Hem Grok, hem Gemini hem de Chat GPT, Türkiye'nin en yakışıklısını Kıvanç Tatlıtuğ ilan etti!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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