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Hande Erçel Bu Sefer İlk Sırayı Kapamadı: Yapay Zeka Türkiye'nin En Güzel 5 Kadın Oyuncusunu Açıkladı!

Hande Erçel Bu Sefer İlk Sırayı Kapamadı: Yapay Zeka Türkiye'nin En Güzel 5 Kadın Oyuncusunu Açıkladı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 14:31

Her konuda bir fikri olan yapay zekaya bu sefer de Türkiye'nin en güzel kadın oyuncularının kim olduğunu sorduk! Beklenmedik cevaplar aldık. Gelin, yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadın oyuncuları kimlermiş bakalım!

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5. Hande Erçel

5. Hande Erçel

4. Elçin Sangu

4. Elçin Sangu

3. Fahriye Evcen

3. Fahriye Evcen

2. Beren Saat

2. Beren Saat

1. Tuba Büyüküstün

1. Tuba Büyüküstün

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