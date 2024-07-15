Hande Erçel Bu Sefer İlk Sırayı Kapamadı: Yapay Zeka Türkiye'nin En Güzel 5 Kadın Oyuncusunu Açıkladı!
Hande Erçel Bu Sefer İlk Sırayı Kapamadı: Yapay Zeka Türkiye'nin En Güzel 5 Kadın Oyuncusunu Açıkladı!
Her konuda bir fikri olan yapay zekaya bu sefer de Türkiye'nin en güzel kadın oyuncularının kim olduğunu sorduk! Beklenmedik cevaplar aldık. Gelin, yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadın oyuncuları kimlermiş bakalım!
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5. Hande Erçel
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4. Elçin Sangu
3. Fahriye Evcen
2. Beren Saat
1. Tuba Büyüküstün
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