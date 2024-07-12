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Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
12.07.2024 - 19:37

Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en komik tweetleri sizler için derledik!

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Afferim Demo'ya!

Afferim Demo'ya!
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Dertler, dertler...

Dertler, dertler...
twitter.com

Ata Demirer'in anıları canlandı.

Ata Demirer'in anıları canlandı.
twitter.com

Şahan Gökbakar, kaptana çıkıştı.

Şahan Gökbakar, kaptana çıkıştı.
twitter.com
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Feyza Altun yazı getirdi!

Feyza Altun yazı getirdi!
twitter.com

Bu hafta herkes biraz gergin!

Bu hafta herkes biraz gergin!
twitter.com

Bir tek o mu?

Bir tek o mu?
twitter.com

Pes!

Pes!
twitter.com
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