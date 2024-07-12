Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
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Afferim Demo'ya!
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Dertler, dertler...
Ata Demirer'in anıları canlandı.
Şahan Gökbakar, kaptana çıkıştı.
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Feyza Altun yazı getirdi!
Bu hafta herkes biraz gergin!
Bir tek o mu?
Pes!
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