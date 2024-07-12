"Sevgilim Evli Değil" Diyen Selin Kabaklı İhanet İddialarının Ardından Ebru Gündeş'e Sert Çıkıştı!
"Sevgilim Evli Değil" Diyen Selin Kabaklı İhanet İddialarının Ardından Ebru Gündeş'e Sert Çıkıştı!
Murat Özdemir’in eski eşi Selin Kabaklı, sevgilisinin evli olduğu iddiasını yalanlayarak Ebru Gündeş’e sert çıkıştı.
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2002 Best Model birincisi Selin Kabaklı 2018 yılında evlendiği Murat Özdemir ile 2022 yılında yollarını ayırmış, 2023 yılının sonlarına doğru Ebru Gündeş ile yeni bir ilişkiye başlayan Özdemir, Şubat ayında Dubai'de ani bir nikah kıymıştı.
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Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Murat Özdemir ile Dubai’de gizli bir düğünle dünyaevine giren Ebru Gündeş'in evlilik haberi magazin gündeminde adeta bomba etkisi yaratmıştı hatırlarsanız.
Ebru Gündeş için “Ebru Abla umarım bana yaşattıklarını yaşamaz” diyen Kabaklı, “Ben evliyken, evliliğimi bitiren isim Ebru Gündeş’tir” açıklamasıyla da çok konuşulmuştu.
Geçtiğimiz günlerde iş insanı Yasin Ersin'le aşkını sosyal medya hesabından duyuran Selin Kabaklı'nın yeni sevgilisinin evli olduğu ortaya çıkması ise sosyal medyayı salladı!
"Alnım ak başım dik" diyen Kabaklı, geçtiğimiz saatlerde sevgilisinin evli olduğu haberlerini yalanlayarak Ebru Gündeş'e çıkıştı! "Sevgilim 17 aydır eşiyle boşanma sürecinde" açıklamalarında bulunan Kabaklı, eski eşinin kendi yanından gidip başkasıyla evlendiğini söyleyerek elinde belge olduğunu ve ispatlar ile konuşacağını açıkladı.
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