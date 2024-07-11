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Tekne Tatilinin Keyfini Çıkaran Bülent Şakrak'tan Yeni Sevgilisi Esra Akpınar ile Aşk Pozu Geldi!

Tekne Tatilinin Keyfini Çıkaran Bülent Şakrak'tan Yeni Sevgilisi Esra Akpınar ile Aşk Pozu Geldi!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 13:20

Yeni sevgilisi Esra Akpınar ile tekne tatilinin keyfini çıkaran Bülent Şakran'tan aşk pozu geldi!

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2015 yılından geçtiğimiz senenin temmuzuna kadar ülkede örnek çiftlerden biri olarak gösterilen Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti bir anda aldıkları boşanma kararı ile herkesi şaşırtmıştı hatırlarsanız.

2015 yılından geçtiğimiz senenin temmuzuna kadar ülkede örnek çiftlerden biri olarak gösterilen Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti bir anda aldıkları boşanma kararı ile herkesi şaşırtmıştı hatırlarsanız.

Boşanmanın ardından aşka kapılarını kapatmayan Düvenci ve Şakrak çiftini başkalarıyla da görmüştük hatırlarsanız. Ceyda Düvenci, radyo programcısı Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başlarken, Bülent Şakrak da Esra Akpınar'la aşk yaşamaya başlamıştı.

Boşanmanın ardından aşka kapılarını kapatmayan Düvenci ve Şakrak çiftini başkalarıyla da görmüştük hatırlarsanız. Ceyda Düvenci, radyo programcısı Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başlarken, Bülent Şakrak da Esra Akpınar'la aşk yaşamaya başlamıştı.

Geçtiğimiz hafta Zeynep Bastık'ın doğum gününü kutlamak için arkadaşları ile birlikte tekne tatiline çıkan çiftin aşk dolu pozları da sosyal medyada gündem olmuştu!

Geçtiğimiz hafta Zeynep Bastık'ın doğum gününü kutlamak için arkadaşları ile birlikte tekne tatiline çıkan çiftin aşk dolu pozları da sosyal medyada gündem olmuştu!

Tekne tatiline devam eden Akpınar ve Şakrak çiftinden geçtiğimiz saatlerde yeni poz geldi. Çiftin eğlenceli ve aşk dolu pozu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu 👇🏻

Tekne tatiline devam eden Akpınar ve Şakrak çiftinden geçtiğimiz saatlerde yeni poz geldi. Çiftin eğlenceli ve aşk dolu pozu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu 👇🏻

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