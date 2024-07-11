Şükrü Özyıldız'la Olan İlişkisinden Sonra Aşk Kadına Dönüşen Sibel Çetinkaya'nın Son Paylaşımı Kafa Karıştırdı
Şükrü Özyıldız'la Olan İlişkisinden Sonra Aşk Kadına Dönüşen Sibel Çetinkaya'nın Son Paylaşımı Kafa Karıştırdı
Şükrü Özyıldız ile olan ilişkisinden sonra tam bir aşk kadına dönüşen Sibel Çetinkaya'nın son paylaşımı akıllara evlilik sorusunu getirdi!
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Hatırlarsanız ünlü influencer Sibil Çetinkaya, sosyal medya hesabından sır gibi sakladığı gizemli bir beyefendiyle romantik kareler paylaşıyor, bu beyefendinin Şükrü Özyıldız olduğu da çok konuşuluyordu.
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Daha sonra bu tatil karesi ile ikilinin aşkı resmiyete kavuşmuş ve ünlü çiftimiz aşklarını gizlemeden yaşamaya başlamıştı.
Çetinkaya, her ne kadar aşkını resmiyete dökse de yaptığı her paylaşımda sevgilisinin uzuvlarını paylaşmayı tercih etmiş, ikilinin tam karesini uzun bir zaman görememiştik.
Ünlü çiftin şimdilerde her şeyin yolunda gittiğini bildiğimiz ilişkisi hakkında dün yeni bir detay ortaya çıktı! Sibel Çetinkaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım kafaları epey karıştırdı.
Çetinkaya'nın Şükrü Özyıldız ile de tanışmasına vesile olduğu bilinen İnan Kırdemir'le yaptığı "tamam şahit sensin" paylaşımı "yakında evlilik mi var?" diye düşündürttü.
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