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Ayşe Özyılmazel, İşletmecilerin Yunanistan Vizesinin Kaldırılmasını Talep Ettiği İddiasına Sert Çıkıştı!

Ayşe Özyılmazel, İşletmecilerin Yunanistan Vizesinin Kaldırılmasını Talep Ettiği İddiasına Sert Çıkıştı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 14:05

Ünlü şarkıcı Ayşe Özyılmazel, turizm işletmecilerinin Yunanistan'a vizesiz seyahat uygulamasının kaldırılması talebi iddiasına sert çıkıştı!

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Bu yılın en popüler tatil rotalarından biri biliyorsunuz ki Yunan adaları. Vize probleminin de ortadan kalkması ile birlikte en popüler tatil yerlerinden biri olan Yunan adalarına gitmeyen kalmadı desek yeri!

Bu yılın en popüler tatil rotalarından biri biliyorsunuz ki Yunan adaları. Vize probleminin de ortadan kalkması ile birlikte en popüler tatil yerlerinden biri olan Yunan adalarına gitmeyen kalmadı desek yeri!

Yunan adalarında yenilen yemeklerle ödenen hesapların adisyonları, fiyatların ucuzluğu derken özellikle de ünlü isimleri bu yıl Yunan adalarında tatilde gördük.

Yunan adalarında yenilen yemeklerle ödenen hesapların adisyonları, fiyatların ucuzluğu derken özellikle de ünlü isimleri bu yıl Yunan adalarında tatilde gördük.

Hatta Bodrum sokaklarının boşaldığı, işletmecilerin Yunanistan'a vizesiz seyahat uygulamasının kaldırılmasını talep edeceği bile iddia edildi!

Hatta Bodrum sokaklarının boşaldığı, işletmecilerin Yunanistan'a vizesiz seyahat uygulamasının kaldırılmasını talep edeceği bile iddia edildi!

Bu haberler gerçeği yansıtmasa da şimdilerde Somer Sivrioğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Ayşe Özyılmazel, işletmecilerin Yunanistan'a vizesiz seyahat uygulamasının kaldırılmasını talep edeceği iddiasına sert çıkıştı.

Bu haberler gerçeği yansıtmasa da şimdilerde Somer Sivrioğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Ayşe Özyılmazel, işletmecilerin Yunanistan'a vizesiz seyahat uygulamasının kaldırılmasını talep edeceği iddiasına sert çıkıştı.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan ünlü isim, "Bu haber doğruysa yorumlarınızı merak ediyorum👇 çünkü artık benim bu dört bir koldan kafeslenme halimize, en ufak bir keyfimiz için bile bedel ödetilmesine, tatili geçtim sevdiğimiz, bizi mutlu etme, hayata bir dal neşe katma ihtimali olan her konuda köşeye sıkıştırılmamıza tahammülüm kalmadı." açıklamaları ile açtı ağzını yumdu gözünü!

Instagram hesabından bir paylaşım yapan ünlü isim, "Bu haber doğruysa yorumlarınızı merak ediyorum👇 çünkü artık benim bu dört bir koldan kafeslenme halimize, en ufak bir keyfimiz için bile bedel ödetilmesine, tatili geçtim sevdiğimiz, bizi mutlu etme, hayata bir dal neşe katma ihtimali olan her konuda köşeye sıkıştırılmamıza tahammülüm kalmadı." açıklamaları ile açtı ağzını yumdu gözünü!
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""Eğer haberler doğruysa" sezonda yüzde 30 dolulukta kaldıkları söylenen turizm işletmeleri önce dönüp neden vatandaşın işletmelerine gitmediğini bir düşünseler olmaz mı?" diyen Özyılmazel bu duruma sert çıkıştı!

""Eğer haberler doğruysa" sezonda yüzde 30 dolulukta kaldıkları söylenen turizm işletmeleri önce dönüp neden vatandaşın işletmelerine gitmediğini bir düşünseler olmaz mı?" diyen Özyılmazel bu duruma sert çıkıştı!

İşte Ayşe Özyılmazel'in açıklamaları 👇🏻

İşte Ayşe Özyılmazel'in açıklamaları 👇🏻

'Gerekçeleriyle gram ilgilenmiyorum; bir dönüp uygulanan fiyat politikasına, düşük servis kalitesine, girişleri binlerce lira olan 'beach'lere, standardı oturmamış yemek kalitesine, bangır bangır çalan berbat müziklerine bir baksalar mesela bu işletmeler?

Mesela toplansalar da bir tartışsalar neden Euro'ya rağmen yerli turist Yunan'a gitmek istiyor? Müziğinden, yemeğine, halk plajlarından, servisine daha kaliteli bir tatil yaşayıp, ödedikleri paranın hakkını mı alıyorlar acaba?

Kapılardaki vale söğüşlemesi, havlunu, içeceğini alıp gideceğin plajların teker teker yok olması, sezonda vurkaç mantığı, tatillerin savaşa, strese dönmesi konuşulsun mesela. 

Neymiş? İşler yan yatmış da Yunan'a vizesiz seyahat uygulaması kalksınmış. Sanıyorlar ki Yunan'a gidemeyince koşa koşa bu ederi vasatın altında yerlere koşacak tatilciler.

Yahu biz dünyanın en pahalı tatilini, en sevimsiz, sıradan hatta berbat şartlar sunarak satıyoruz da ne yapıyoruz diye sormak nasıl akıllarına gelmiyor?

Dört kişilik aile ortalama bir haftalık tatili, oteliyle, plajıyla, yemeğiyle nasıl ödesin diye düşünen var mı? 

Düzen yok, standart yok, parayı basan işletme açmış, iyi işletmeleri elbette ayırıyorum ama genele bakarsanız bir sefillik söz konusu. Küçücük odalara binlerce lira isteniyor, adam gibi medeni halk plajı neredeyse kalmamış, mafyacılığı, kabadayılığı, kavgaları... eğlenceden anladıkları korkunç müzikleri, suratı bir karış servis elemanları, uzaya uçmuş fiyatlarıyla turizm sektörü evlere şenlik ve sizin çözümünüz bu mu? 

Vatandaş enayi mi kardeşim? 

Euro 35 lira ve hala ülkemin dışındaki yerlerde tatil daha ucuz. Ucuzu geçtim daha güzel. Bir kendinize, ne sunduğunuza, neden sinek avladığınıza bakın kardeşim.'

Gelin, bir de ünlü ismin paylaşımına kim ne yorum yapmış ona bakalım!

Gelin, bir de ünlü ismin paylaşımına kim ne yorum yapmış ona bakalım!

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