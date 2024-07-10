Ayşe Özyılmazel, İşletmecilerin Yunanistan Vizesinin Kaldırılmasını Talep Ettiği İddiasına Sert Çıkıştı!
Ayşe Özyılmazel, İşletmecilerin Yunanistan Vizesinin Kaldırılmasını Talep Ettiği İddiasına Sert Çıkıştı!
Ünlü şarkıcı Ayşe Özyılmazel, turizm işletmecilerinin Yunanistan'a vizesiz seyahat uygulamasının kaldırılması talebi iddiasına sert çıkıştı!
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Bu yılın en popüler tatil rotalarından biri biliyorsunuz ki Yunan adaları. Vize probleminin de ortadan kalkması ile birlikte en popüler tatil yerlerinden biri olan Yunan adalarına gitmeyen kalmadı desek yeri!
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Yunan adalarında yenilen yemeklerle ödenen hesapların adisyonları, fiyatların ucuzluğu derken özellikle de ünlü isimleri bu yıl Yunan adalarında tatilde gördük.
Hatta Bodrum sokaklarının boşaldığı, işletmecilerin Yunanistan'a vizesiz seyahat uygulamasının kaldırılmasını talep edeceği bile iddia edildi!
Bu haberler gerçeği yansıtmasa da şimdilerde Somer Sivrioğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Ayşe Özyılmazel, işletmecilerin Yunanistan'a vizesiz seyahat uygulamasının kaldırılmasını talep edeceği iddiasına sert çıkıştı.
Instagram hesabından bir paylaşım yapan ünlü isim, "Bu haber doğruysa yorumlarınızı merak ediyorum👇 çünkü artık benim bu dört bir koldan kafeslenme halimize, en ufak bir keyfimiz için bile bedel ödetilmesine, tatili geçtim sevdiğimiz, bizi mutlu etme, hayata bir dal neşe katma ihtimali olan her konuda köşeye sıkıştırılmamıza tahammülüm kalmadı." açıklamaları ile açtı ağzını yumdu gözünü!
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""Eğer haberler doğruysa" sezonda yüzde 30 dolulukta kaldıkları söylenen turizm işletmeleri önce dönüp neden vatandaşın işletmelerine gitmediğini bir düşünseler olmaz mı?" diyen Özyılmazel bu duruma sert çıkıştı!
İşte Ayşe Özyılmazel'in açıklamaları 👇🏻
Gelin, bir de ünlü ismin paylaşımına kim ne yorum yapmış ona bakalım!
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