Ayşe Özyılmazel, İşletmecilerin Yunanistan Vizesinin Kaldırılmasını Talep Ettiği İddiasına Sert Çıkıştı!

'Gerekçeleriyle gram ilgilenmiyorum; bir dönüp uygulanan fiyat politikasına, düşük servis kalitesine, girişleri binlerce lira olan 'beach'lere, standardı oturmamış yemek kalitesine, bangır bangır çalan berbat müziklerine bir baksalar mesela bu işletmeler?

Mesela toplansalar da bir tartışsalar neden Euro'ya rağmen yerli turist Yunan'a gitmek istiyor? Müziğinden, yemeğine, halk plajlarından, servisine daha kaliteli bir tatil yaşayıp, ödedikleri paranın hakkını mı alıyorlar acaba?

Kapılardaki vale söğüşlemesi, havlunu, içeceğini alıp gideceğin plajların teker teker yok olması, sezonda vurkaç mantığı, tatillerin savaşa, strese dönmesi konuşulsun mesela.

Neymiş? İşler yan yatmış da Yunan'a vizesiz seyahat uygulaması kalksınmış. Sanıyorlar ki Yunan'a gidemeyince koşa koşa bu ederi vasatın altında yerlere koşacak tatilciler.

Yahu biz dünyanın en pahalı tatilini, en sevimsiz, sıradan hatta berbat şartlar sunarak satıyoruz da ne yapıyoruz diye sormak nasıl akıllarına gelmiyor?

Dört kişilik aile ortalama bir haftalık tatili, oteliyle, plajıyla, yemeğiyle nasıl ödesin diye düşünen var mı?

Düzen yok, standart yok, parayı basan işletme açmış, iyi işletmeleri elbette ayırıyorum ama genele bakarsanız bir sefillik söz konusu. Küçücük odalara binlerce lira isteniyor, adam gibi medeni halk plajı neredeyse kalmamış, mafyacılığı, kabadayılığı, kavgaları... eğlenceden anladıkları korkunç müzikleri, suratı bir karış servis elemanları, uzaya uçmuş fiyatlarıyla turizm sektörü evlere şenlik ve sizin çözümünüz bu mu?

Vatandaş enayi mi kardeşim?

Euro 35 lira ve hala ülkemin dışındaki yerlerde tatil daha ucuz. Ucuzu geçtim daha güzel. Bir kendinize, ne sunduğunuza, neden sinek avladığınıza bakın kardeşim.'