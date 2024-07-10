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Nesrin Cavadzade'nin Gittiği Mekanda Tabak Kırıp Eğlendiği Anlar Olay Oldu!

Nesrin Cavadzade'nin Gittiği Mekanda Tabak Kırıp Eğlendiği Anlar Olay Oldu!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 12:00

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin gittiği bir mekanda tabak kırıp eğlendiği anlar olay oldu!

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Şahane Hayatım dizisiyle ekranlara geri dönen Nesrin Cavadzade, hem fiziği hem güzelliği hem de oyunculuğu ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Şahane Hayatım dizisiyle ekranlara geri dönen Nesrin Cavadzade, hem fiziği hem güzelliği hem de oyunculuğu ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Ünlü isim aynı zamanda hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor biliyorsunuz ki.

Ünlü isim aynı zamanda hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor biliyorsunuz ki.

Ünlü oyuncu bu sefer de eğlendiği anlar ile gündeme geldi! Gittiği bir mekanda tabak kırıp eğlenen Cavadzade'nin o anları sosyal medyada gündem oldu!

Ünlü oyuncu bu sefer de eğlendiği anlar ile gündeme geldi! Gittiği bir mekanda tabak kırıp eğlenen Cavadzade'nin o anları sosyal medyada gündem oldu!

İşte o anlar 👇🏻

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