Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Dilan Çıtak'ın Açıklamalarına Karşı Eşi Levent Dörter'den Destek Mesajı Geldi, İdo Tatlıses "Babam" Dedi!

Dilan Çıtak'ın Açıklamalarına Karşı Eşi Levent Dörter'den Destek Mesajı Geldi, İdo Tatlıses "Babam" Dedi!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 08:51

Dilan Çıtak'ın dün isim vermeden yaptığı 'Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes bilmeli' açıklaması kafa karıştırmış hatta olay olmuştu. Ünlü şarkıcının açıklamalarına bir destek de eşinden geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İbrahim Tatlıses'in 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

İbrahim Tatlıses'in 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Tıpkı babası gibi şarkıcı olan Çıtak, dün sosyal medya hesabında isim vermeden yaptığı "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes bilmeli" açıklaması ile gündeme gelmiş, bu isimsiz kimsenin İbrahim Tatlıses olduğu düşünülmüştü.

Tıpkı babası gibi şarkıcı olan Çıtak, dün sosyal medya hesabında isim vermeden yaptığı "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes bilmeli" açıklaması ile gündeme gelmiş, bu isimsiz kimsenin İbrahim Tatlıses olduğu düşünülmüştü.

Dilan Çıtak, yaptığı paylaşımı kısa süre içerisinde silse de kafalar epey karıştı tabii 👇🏻

Dilan Çıtak, yaptığı paylaşımı kısa süre içerisinde silse de kafalar epey karıştı tabii 👇🏻

Ünlü şarkıcıya destek veren isimlerden bir tanesi ise 2022 yılında dünyaevine girdiği eşi Levent Dörter oldu. Dörter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hem yarısını övdü hem ince eleştirilerde bulundu!

Ünlü şarkıcıya destek veren isimlerden bir tanesi ise 2022 yılında dünyaevine girdiği eşi Levent Dörter oldu. Dörter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hem yarısını övdü hem ince eleştirilerde bulundu!

İşte Levent Dörter'in paylaşımı 👇🏻

İşte Levent Dörter'in paylaşımı 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İdo Tatlıses'in babası ile fotoğrafını paylaşması ise bu konuda İbrahim Tatlıses'in yanında olduğunu düşündürttü.

İdo Tatlıses'in babası ile fotoğrafını paylaşması ise bu konuda İbrahim Tatlıses'in yanında olduğunu düşündürttü.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
4
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın