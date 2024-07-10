Dilan Çıtak'ın Açıklamalarına Karşı Eşi Levent Dörter'den Destek Mesajı Geldi, İdo Tatlıses "Babam" Dedi!
Dilan Çıtak'ın Açıklamalarına Karşı Eşi Levent Dörter'den Destek Mesajı Geldi, İdo Tatlıses "Babam" Dedi!
Dilan Çıtak'ın dün isim vermeden yaptığı 'Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes bilmeli' açıklaması kafa karıştırmış hatta olay olmuştu. Ünlü şarkıcının açıklamalarına bir destek de eşinden geldi.
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İbrahim Tatlıses'in 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Tıpkı babası gibi şarkıcı olan Çıtak, dün sosyal medya hesabında isim vermeden yaptığı "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes bilmeli" açıklaması ile gündeme gelmiş, bu isimsiz kimsenin İbrahim Tatlıses olduğu düşünülmüştü.
Dilan Çıtak, yaptığı paylaşımı kısa süre içerisinde silse de kafalar epey karıştı tabii 👇🏻
Ünlü şarkıcıya destek veren isimlerden bir tanesi ise 2022 yılında dünyaevine girdiği eşi Levent Dörter oldu. Dörter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hem yarısını övdü hem ince eleştirilerde bulundu!
İşte Levent Dörter'in paylaşımı 👇🏻
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İdo Tatlıses'in babası ile fotoğrafını paylaşması ise bu konuda İbrahim Tatlıses'in yanında olduğunu düşündürttü.
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