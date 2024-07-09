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Sertab Erener'in Anlatırken Şekilden Şekile Girdiği Evlilik Yıldönümü Anısı Kahkaha Attırdı!

Sertab Erener'in Anlatırken Şekilden Şekile Girdiği Evlilik Yıldönümü Anısı Kahkaha Attırdı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 23:52

Ünlü sanatçı Sertab Erener'in son konserinde anlattığı evlilik yıldönümü anısı kahkaha attırdı!

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Kaliteli işleriyle gönüllere taht kuran Sertab Erener, şüphesiz Türkiye'nin en güçlü ve yetenekli kadın sanatçılarından bir tanesi.

Kaliteli işleriyle gönüllere taht kuran Sertab Erener, şüphesiz Türkiye'nin en güçlü ve yetenekli kadın sanatçılarından bir tanesi.

Biliyorsunuz ki ünlü şarkıcı başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de çok konuşuluyor. Özellikle de Erener'in sosyal medya paylaşımları zaman zaman magazin gündemini meşgul ediyor.

Biliyorsunuz ki ünlü şarkıcı başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de çok konuşuluyor. Özellikle de Erener'in sosyal medya paylaşımları zaman zaman magazin gündemini meşgul ediyor.

Ünlü sanatçı bu kez sosyal medya paylaşımları ile değil son konserinde anlattığı evlilik yıldönümü anısı ile gündeme geldi!

Ünlü sanatçı bu kez sosyal medya paylaşımları ile değil son konserinde anlattığı evlilik yıldönümü anısı ile gündeme geldi!

Emre Kula ile 2015 yılında dünyaevine giren Erener, son konserinde eşiyle birlikte evlilik yıldönümlerini asla hatırlamadıklarını anlattı. Bu yılki yıldönümlerinde eşinin arkadaşları ile buluşmaya gittiğini anlatan Erener, kendisinin de maç planı yaptığını söyledi ve "biz ne öküzüz" açıklamaları ile kahkaha attırdı.

Emre Kula ile 2015 yılında dünyaevine giren Erener, son konserinde eşiyle birlikte evlilik yıldönümlerini asla hatırlamadıklarını anlattı. Bu yılki yıldönümlerinde eşinin arkadaşları ile buluşmaya gittiğini anlatan Erener, kendisinin de maç planı yaptığını söyledi ve "biz ne öküzüz" açıklamaları ile kahkaha attırdı.

İşte o anlar 👇🏻

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Burcu35

Güçlü sesi güzel yorumu 30 yıldır piyasada magazin malzemesi olmadan varoluşu ve Eurovision birinciliği yeterlimi...

MHOrhanRE

"Türkiye'nin en yetenekli sanatçılarından" olduğunu hangi otorite söyledi yahu? hangi kriterlerle? Yani bi b.ku abartmasanız olmaz...