Yıllar Önce Piyano Hediye Ettiği Küçük Ali ile Yıllar Sonra Karşılaşan Müjdat Gezen Duygularına Engel Olamadı!
Yıllar Önce Piyano Hediye Ettiği Küçük Ali ile Yıllar Sonra Karşılaşan Müjdat Gezen Duygularına Engel Olamadı!
Usta oyuncu Müjdat Gezen, yıllar önce piyano hediye ettiği küçük Ali ile yıllar sonra yeniden karşılaştı! Ali'nin piyanoda elde ettiği başarıları izleyen Gezen, duygularına engel olamadı.
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Birçoğumuzun Cennet Mahallesi dizisinden tanıdığı Müjdat Gezen, tiyatronun da efsane isimlerinden biri biliyorsunuz ki.
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Şimdilerde YouTube'da "Müjdat Gezen ile Bizim Ev" isimli bir program yapan ünlü oyuncunun anıları da hikayeleri de büyük bir ilgi ile takip ediliyor.
Ünlü oyuncu bu sefer de "Müjdat Gezen ile Bizim Ev" programında anlattığı hikaye ile gündeme geldi. Yıllar önce piyano hediye ettiği küçük Ali ile yıllar sonra karşılaşan Gezen, duygularına engel olamadı!
Yıllar önce Ali isminde küçük bir çocuğun kendisine mesaj attığını ve piyanosunun bozulduğunu söylediğini anlatan Müjdat Gezen...
Kendisinin de küçük Ali'ye bir piyano hediye ettiğini anlattı.
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Birkaç hafta önce küçük Ali ile yeniden bir havalimanında karşılaştığını anlatan Gezen, Ali'nin piyanoda elde ettiği başarıları da paylaştı!
Gelin önce küçük Ali'ye 👇🏻
Daha sonra piyanoyla büyümüş Ali'ye 👇🏻
Şimdi de Müjdat Gezen'in anısına bakalım👇🏻
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