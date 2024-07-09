Yıllara Meydan Okuyan Bir Güzelliğe Sahip Olan Burcu Esmersoy'un Mayolu Son Pozları Canımızı Fena Sıktı!
Yıllara Meydan Okuyan Bir Güzelliğe Sahip Olan Burcu Esmersoy'un Mayolu Son Pozları Canımızı Fena Sıktı!
Gençlik iksiri içtiğine emin olduğumuz ancak kanıtlayamadığımız Burcu Esmersoy'un mayolarını sergilediği son paylaşımı canımızı fena sıktı!
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Yıllara meydan okuyan bir güzelliğe sahip olan Burcu Esmersoy, hem güzelliği hem fiziği hem de paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Güzellik sırrını soranlara "mutlu evlilik" diyen Esmersoy'un 'kocacılığı' da 'kocam da kocam' paylaşımları da epey meşhur biliyorsunuz ki.
Her paylaşımı ile yediğimiz börekleri, poğaçaları boğazımıza dizen Burcu Esmersoy'un bir de yıllara meydan okuyan fiziği meşhur biliyorsunuz ki.
Ünlü isim bu sefer de mayolarını sergilediği son paylaşımı ile gündeme geldi. Ünlü ismin son paylaşımı canımızı biraz sıkması desek yalan olur!
İşte Esmersoy'un son paylaşımı 👇🏻
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Gelin, bir de sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine bakalım!
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