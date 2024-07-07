Lucas Torreira'nın Eski Sevgilisi Devrim Özkan'ın Aşk Açıklamaları "Yandı Tüm Işıklar Yeniden" Dedirtti!
Lucas Torreira'nın Eski Sevgilisi Devrim Özkan'ın Aşk Açıklamaları "Yandı Tüm Işıklar Yeniden" Dedirtti!
Bir dargın bir barışık aşkları kısa süre önce sona eren Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan yeni hamle geldi! Özkan'ın övgüleri 'bu sözler barışma sinyali mi?' dedirtti.
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Son dönemin en popüler futbolcularından biri olan Lucas Torreira ve Devrim Özkan arasındaki aşk iddiaları magazin gündeminde çok konuşulmuştu hatırlarsanız.
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İkili önceleri aşk iddialarını kabul etmeseler de daha sonra Miami'de hayranlarının objektiflerine el ele yakalandıktan sonra ilişkilerini açıklamışlardı.
Çiftin bir süre her şeyin güllük gülistanlık ilerlediği ilişkisi kısa bir süre sonra ise çeşitli iddialar nedeniyle sona ermişti. Kimileri bu ilişkinin bitme nedeninin Lucas Torreira'nın Devrim Özkan'dan oyunculuğu bırakmasını istemesi olduğunu söylerken kimileri de Özkan'ın lüks istekleri olduğunu iddia etmişti.
Bir dargın bir barışık derken çiftin ilişkisinin tamamen bitmesi ise bu yılın Ocak ayında olmuştu hatırlarsanız. Daha sonra Torreira Özkan'ın fotoğraflarını beğense de yeni bir barışma bir türlü gelmemişti.
Geçtiğimiz saatlerde Devrim Özkan'ın eski sevgilisi Torreira hakkında yaptığı övgü dolu açıklamalar ise herkesi şaşırttı. "O benim için çok değerli bir insan, ben de onun için öyleyimdir." diyen Özkan'ın açıklamaları "yandı tüm ışıklar yeniden" dedirtti.
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Özkan'ın "Hikayeyi biz biliyoruz. İkimiz de hayatlarımıza devam eden güzel insanlarız" açıklamaları "bu açıklamalar acaba bir barışma sinyali mi?" diye de düşündürttü!
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