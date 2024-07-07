Mahkemeyi Bekliyordu: Duygu Nebioğlu'ndan Sonra Sevgi Katkıcı da Metin Akpınar'ın Kızı Olduğunu Kanıtladı!

Metin Akpınar'ın kızı olduğunu ispatlayan Duygu Nebioğlu'nun ardından ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da mahkemeye başvurmuştu. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre mahkeme sonucunu öğrenen Katkıcı, Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtladı!