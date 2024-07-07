Mahkemeyi Bekliyordu: Duygu Nebioğlu'ndan Sonra Sevgi Katkıcı da Metin Akpınar'ın Kızı Olduğunu Kanıtladı!
Mahkemeyi Bekliyordu: Duygu Nebioğlu'ndan Sonra Sevgi Katkıcı da Metin Akpınar'ın Kızı Olduğunu Kanıtladı!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/magazin/meti...
Metin Akpınar'ın kızı olduğunu ispatlayan Duygu Nebioğlu'nun ardından ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da mahkemeye başvurmuştu. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre mahkeme sonucunu öğrenen Katkıcı, Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtladı!
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Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıkması magazin gündeminde adeta bomba etkisi yaratmış, etkisi de uzun süre sürmüştü.
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Çıkan haberlerin ardından kızlarının ikisini de nüfusuna geçireceğini ve durumdan haberdar olmadığını söyleyen Metin Akpınar, hem çocuklarından hem de eşi Göksel Akpınar'dan özür dilemişti.
Antalya’daki bir köyde bakıcıya bırakılan ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alınıp daha sonra Nebioğlu ailesi tarafından evlatlık edinilen kardeşler ile Metin Akpınar arasındaki iddialar dallanıp budaklanmış ve Duygu Nebioğlu, mahkeme kararıyla Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlamıştı.
Nebioğlu'nun ikizi Sevgi Katkıcı da Metin Akpınar'ın babalığını kanıtlamak için mahkeme sonucu bekliyordu. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre Katkıcı'nın Metin Akpınar'a yönelik Antalya Aile Mahkemesine açtığı dava sonuçlandı. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA raporu, Antalya 5. Aile Mahkemesine ulaştı ve Katkıcı'nın Akpınar'ın kızı olduğu kesinleşti.
Yapılan karar duruşmasında, Metin Akpınar'ın Sevgi Katkıcı'nın babası olduğunun tespit edildiği belirtildi ve Metin Akpınar ile Sevgi Katkıcı arasında soy bağının kurulmasına karar verildi.
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