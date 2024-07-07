Armağan Çağlayan, Yunanistan'a Tatile Gidip Oradaki Düşük Fiyatları Övenlere Tepki Gösterdi!
Armağan Çağlayan, Yunanistan'a Tatile Gidip Oradaki Düşük Fiyatları Övenlere Tepki Gösterdi!
Son dönemde birçok ünlü ismin tatil rotasını Yunanistan'a çevirmesinden ve iki ülke arasındaki fiyatları karşılaştırmasından sonra Armağan Çağlayan'dan 'nasıl oluyor bu?' isyanı geldi!
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Bu yılın en popüler tatil rotalarından biri biliyorsunuz ki Yunan adaları. Vize probleminin de ortadan kalkması ile birlikte en popüler tatil yerlerinden biri olan Yunan adalarına gitmeyen kalmadı desek yeri!
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Yunan adalarında yenilen yemeklerle ödenen hesapların adisyonları, fiyatların ucuzluğu derken özellikle de ünlü isimleri bu yıl Yunan adalarında tatilde gördük.
Gelen ucuzluk övdü, giden hesap övdü hatırlarsanız. Hatta geçtiğimiz haftalarda Tatil için rotasını Yunanistan'a çeviren isimlerden biri de Öykü Gürman da "İki kişi 35 Euro'ya (1.233 TL) gayet doyduk" açıklamasıyla herkesi şaşırttı.
Sürekli Yunan adaları tatilinin övülmesine bir türlü anlam veremeyen Armağan Çağlayan ise sonunda bu duruma bir tepki göstermesi gerektiğini düşünmüş olacak ki "Midilli’ye tatile gidip, Euro harcayıp , nasıl Türkiye’den ucuza geliyor o tatil?" tepkisiyle gündeme geldi.
İşte Armağan Çağlayan'ın paylaşımı 👇🏻
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Tabii bu ucuzluğun sebebini Çağlayan'a açıklamak isteyen birçok sosyal medya kullanıcısı da oldu! Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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