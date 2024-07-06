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Arda Gürel Hayranı Rus Model Svetlana Alekseeva'dan Maça Saatler Kala "Haydi Türkiye" Paylaşımı

Arda Gürel Hayranı Rus Model Svetlana Alekseeva'dan Maça Saatler Kala "Haydi Türkiye" Paylaşımı

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
06.07.2024 - 21:03

Arda Güler hakkında yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Rus model Svetlana Alekseeva'dan maça saatler kala 'Haydi Türkiye' paylaşımı geldi!

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Biliyorsunuz ki A Milli Takımı'mız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Çeyrek Final müsabakasında bu akşam saat 22.00'da Hollanda ile karşı karşıya geliyor.

Biliyorsunuz ki A Milli Takımı'mız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Çeyrek Final müsabakasında bu akşam saat 22.00'da Hollanda ile karşı karşıya geliyor.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın başlamasına saatler kalmışken tabii ki taraftarlarda da heyecan dorukta.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın başlamasına saatler kalmışken tabii ki taraftarlarda da heyecan dorukta.

O isimlerden bir tanesi de Arda Gürel'e olan hayranlığı ve "Çay var mı çay?" paylaşımıyla tanıdığımız Rus model Svetlana Alekseeva.

O isimlerden bir tanesi de Arda Gürel'e olan hayranlığı ve "Çay var mı çay?" paylaşımıyla tanıdığımız Rus model Svetlana Alekseeva.

Svetlana Alekseeva, bu maç gününü de boş geçmedi tabii! Arda Güler ve Türkiye hayranlığıyla bilinen Rus modelden maça saatler kala "Haydi Türkiye" paylaşımı geldi!

Svetlana Alekseeva, bu maç gününü de boş geçmedi tabii! Arda Güler ve Türkiye hayranlığıyla bilinen Rus modelden maça saatler kala "Haydi Türkiye" paylaşımı geldi!

Ünlü model paylaşımına "Düşman hatlarına sızdım. Harika insanlar ama birkaç saat içinde bu kadar mutlu olmayacaklar.. 🐺 > 🦁. Haydi Türkiye 🇹🇷💪" notunu düştü!

Ünlü model paylaşımına "Düşman hatlarına sızdım. Harika insanlar ama birkaç saat içinde bu kadar mutlu olmayacaklar.. 🐺 > 🦁. Haydi Türkiye 🇹🇷💪" notunu düştü!
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İşte ünlü modelin paylaşımı 👇🏻

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