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Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
06.07.2024 - 00:50

Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en komik tweetleri sizler için derledik!

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İster misin şampi?

İster misin şampi?
twitter.com

Bu sefer güldürmedi.

Bu sefer güldürmedi.
twitter.com

Mantıklı bir istek!

Mantıklı bir istek!

İkiyüzlü UEFA...

İkiyüzlü UEFA...
twitter.com

😂

😂
twitter.com
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Bu doğru...

Bu doğru...
twitter.com

Bu hafta gündemimiz futbol!

Bu hafta gündemimiz futbol!
twitter.com

Abartmak deyince de Farah Zeynep Abdullah!

Abartmak deyince de Farah Zeynep Abdullah!
twitter.com

Kuzum inan hiç beklemediğin bir anda...

Kuzum inan hiç beklemediğin bir anda...
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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