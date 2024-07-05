Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
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İster misin şampi?
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Bu sefer güldürmedi.
Mantıklı bir istek!
İkiyüzlü UEFA...
😂
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Bu doğru...
Bu hafta gündemimiz futbol!
Abartmak deyince de Farah Zeynep Abdullah!
Kuzum inan hiç beklemediğin bir anda...
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