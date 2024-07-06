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Estetiklerinden Sonra Bambaşka Birine Dönüşen Sertab Erener'in Kapak Pozu Dillere Fena Düştü!

Estetiklerinden Sonra Bambaşka Birine Dönüşen Sertab Erener'in Kapak Pozu Dillere Fena Düştü!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
06.07.2024 - 19:41

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü şarkıcı Sertab Erener, Mecbursun klibiyle geri dönmüş ve Erener'in estetikli yeni hali herkesi şaşırtmıştı. Ünlü şarkıcı bu kez de estetikli yeni görünümü ile verdiği kapak pozlarıyla dillere fena düştü!

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Güçlü sesi, kaliteli işleri ve müziğe adadığı hayatıyla herkesin takdirini kazanan Sertab Erener'i tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.

Güçlü sesi, kaliteli işleri ve müziğe adadığı hayatıyla herkesin takdirini kazanan Sertab Erener'i tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü şarkıcı hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda "Mecbursun" klibiyle yeniden aramıza dönmüştü.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü şarkıcı hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda "Mecbursun" klibiyle yeniden aramıza dönmüştü.

Ancak Sertab Erener'in dönüşünde Mecbursun klibinden çok ünlü şarkıcının yaptırdığı estetikler dikkat çekmiş hatta kimileri Erener'i tanımakta zorlanmıştı!

Ancak Sertab Erener'in dönüşünde Mecbursun klibinden çok ünlü şarkıcının yaptırdığı estetikler dikkat çekmiş hatta kimileri Erener'i tanımakta zorlanmıştı!

Tam gözümüz biraz alıştı derken geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada paylaşılan Sertab Erener'in kapak pozu ve tabii ki estetikleri yine dillere fena düştü!

Tam gözümüz biraz alıştı derken geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada paylaşılan Sertab Erener'in kapak pozu ve tabii ki estetikleri yine dillere fena düştü!

Gelin ünlü şarkıcının kapak pozuna kim ne demiş birlikte bakalım!

Gelin ünlü şarkıcının kapak pozuna kim ne demiş birlikte bakalım!
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