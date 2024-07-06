Estetiklerinden Sonra Bambaşka Birine Dönüşen Sertab Erener'in Kapak Pozu Dillere Fena Düştü!

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü şarkıcı Sertab Erener, Mecbursun klibiyle geri dönmüş ve Erener'in estetikli yeni hali herkesi şaşırtmıştı. Ünlü şarkıcı bu kez de estetikli yeni görünümü ile verdiği kapak pozlarıyla dillere fena düştü!