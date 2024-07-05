Yusuf Güney'den Sonra Sıra Ona Geldi: Arda Kural'ın Paralel Evren Açıklamaları Bir Kez Daha Beyin Yaktı!
Yusuf Güney'den Sonra Sıra Ona Geldi: Arda Kural'ın Paralel Evren Açıklamaları Bir Kez Daha Beyin Yaktı!
2000'li yılların başında 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan Arda Kural, uzun zaman sonra ekranlara geri dönmüştü. Ünlü isim paralel evren açıklamalarıyla beyin yaktı!
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90'lı yılların sonuna ve 2000'li yılların başına damga vuran Arda Kural, hepimizin gönlüne yerli DiCaprio olarak kazınmıştı hatırlarsanız.
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Daha sonraki yıllarda birden sırra kadem basarak ekranlardan uzaklaşan Kural, geçirdiği değişim ile görenleri resmen şoke etmişti. Kendini toparladıktan sonra ekranlara geri dönen Kural, verdiği kilolar ile de gündeme gelmişti.
Kendini toparlama sürecinin ardından bir kez daha ekranlardan uzaklaşan Arda Kural, geçtiğimiz günlerde Esra Ezmeci'nin programına katılmış ve açıklamaları ile herkesi şaşırtmıştı.
Yeniden programlara konuk olarak katılmaya başlayan Arda Kural bu kez de Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk oldu ve paralel evren açıklamaları ile beyin yaktı!
Kendisini iki farklı evrende yaşayan biri olarak tanımlayan Arda Kural "Şu an burası paralel evren. Ben asıl evrende kel, göbekli, evli bir adamım ama mutsuzum. Burada ise genç, deli dolu, gezen tozan, mutlu birisiyim. Ben zaten hayatım boyunca böyle birisi olmak istedim, hayatı dolu dolu yaşayan, gezen, eğlenmeyi seven birisiyim." açıklamalarında bulundu.
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Ünlü isim aynı zamanda "42 yaşıma geldiğimde belirli olgunluğa ve istediklerime kavuşacağım, sonra bıraktığım yerden 23'e devam edeceğim dedim. Şu an 23 yaşındayım aslında" açıklamalarıyla da dikkat çekti.
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