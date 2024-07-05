Güzelliğiyle Herkesi Büyüledi: Burak Özçivit'in Kız Kardeşi Görenlere "Kardeş mi İkiz mi?" Dedirtti!
Güzelliğiyle Herkesi Büyüledi: Burak Özçivit'in Kız Kardeşi Görenlere "Kardeş mi İkiz mi?" Dedirtti!
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan kız kardeşi görenlere 'Kardeş mi ikiz mi?' dedirtti!
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Çalışıkuşu ve Kuruluş Osman gibi birçok başarılı projede yer alan Burak Özçivit'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2017 yılında nikah masasına oturmuş, o günden itibaren de ilişkileri ile sık sık magazin gündeminde konuşulan ilişkilerden biri haline gelmişti biliyorsunuz ki.
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Ünlü çift, 2019 yılında ilk oğulları Karan'ı 2023 yılında ise ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına almış ve sık sık yaptıkları sosyal medya paylaşımları lie sevenlerini hayatlarına dahil etmişlerdi.
Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, hem Fahriye Evcen hem de kardeşleri ile yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündemimize geliyor!
Kız kardeşi Burçun Özçivit'le de sık sık paylaşım yapan Burak Özçivit'in bu sefer de kız kardeşi gündem oldu!
Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Burçun Özçivit'in Burak Özçivit'e benzerliği de görenleri şaşırttı!
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