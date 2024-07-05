Eşine Ödediği Nafakaya İsyan Eden Cem Yılmaz'ın Teknesini Satmak İçin İstediği Fiyat Dudak Uçuklattı!
Eşine Ödediği Nafakaya İsyan Eden Cem Yılmaz'ın Teknesini Satmak İçin İstediği Fiyat Dudak Uçuklattı!
Son dönemlerde eski eşi Ahu Yağtu ile yaşadığı nafaka kriziyle gelen ünlü komedyen Cem Yılmaz teknesini sattı. Ünlü ismin teknesini satmak için istediği fiyat ise duyanların ağzını bir karış açık bıraktı!
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Hatırlarsanız oğlu için ayda 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, boşanma protokolünün imzalandığı zamanlarda doların 2 lira 13 kuruş olduğunu belirterek dolar kurundaki artış ve pandemi dönemindeki gelirin azalması nedeniyle 2022 yılında Ahu Yağtu'ya dava açmıştı.
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Daha önce de nafaka krizi için "benimki madafaka" diyerek eski eşine ödediği nafakayı tiye alan ünlü komedyen şimdilerde tatil sezonunu açtı biliyorsunuz ki.
Ahu Yağtu'ya ödediği nafaka için gerek sahnelerinde gerek sosyal medya hesaplarında sık sık isyan eden Cem Yılmaz, bu sefer de lüks teknesiyle gündeme geldi.
2017 yılında satın aldığı Azimut Magellano 66 marka, 20 metre uzunluğundaki teknesi için 9 milyon TL (2 milyon 650 bin dolar) ödeyen ünlü komedyen, teknesini satmaya karar verdi.
Patronlar Dünyası'ndan Edanur Aktürk Aykol'un haberine göre Ahu Yağtu, Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya ile birlikte tatil yaptığı teknesini satmaya karar veren Cem Yılmaz'ın teknesinin değerinin 55 milyon TL olduğu ortaya çıktı.
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