Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz: Zeytin Ağacı Galasının En Şık İsmini Sizlerle Seçiyoruz!
Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz: Zeytin Ağacı Galasının En Şık İsmini Sizlerle Seçiyoruz!
11 Temmuz'da ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkacak olan Zeytin Ağacı'nın galası bu akşam gerçekleşti! Biz de sizlerle birlikte galanın en şık ismini birlikte seçelim istedik. Hazırsanız, hadi seçelim!
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Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın rol aldığı Netflix dizisi 'Zeytin Ağacı' ilk sezonu ile seyirciden tam not alan yapımlardan biri olmuştu hatırlarsanız.
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Ada, Leyla ve Sevgi adlı üç arkadaşın hikayesini ve onların geçmişle yüzleşmelerini konu alan dizinin ikinci sezonu ise seyircisi ile buluşmak için gün sayıyor!
11 Temmuz'da ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkacak olan Zeytin Ağacı'nın galası da bu akşam gerçekleşti! Tabii başroller de tüm şıklıkları ile galada yerini aldı!
Bize de galanın en şık ismini seçmek kaldı tabii ki! Ama önce gelin bir ünlü isimlerimizin kombinlerine tek tek bakalım.
Tuba Büyüküstün 👇🏻
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Seda Bakan 👇🏻
Boncuk Yılmaz 👇🏻
Şimdi de galanın en şık ismini seçelim! Sizce galanın en şık ünlü ismi kim?
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