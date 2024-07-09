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Yabancıya Gitmedi: Teoman'ın Rekor Fiyata Satılan İkonik Gitarının Yeni Sahibi Belli Oldu!

Yabancıya Gitmedi: Teoman'ın Rekor Fiyata Satılan İkonik Gitarının Yeni Sahibi Belli Oldu!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 00:33

Teoman'ın, 30 yıl boyunca tüm bestelerini yaptığı ikonik gitarı bugün müzayedede satıldı. Gitarın yeni sahibi ise belli oldu!

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Bosphorus Art Society, ‘Cash on the Table’ müzayedesi kapsamında gerçekleştirilen online müzayedede ünlü sanatçı Teoman'ın ikonik gitarı da yer aldı.

Bosphorus Art Society, ‘Cash on the Table’ müzayedesi kapsamında gerçekleştirilen online müzayedede ünlü sanatçı Teoman'ın ikonik gitarı da yer aldı.

Dün akşam saat 21.21'de online olarak gerçekleşen müzayedenin en dikkat çekici parçalarından bir tanesi Teoman’ın müzik kariyeri boyunca tüm bestelerini yaptığı ikonik gitar oldu!

Dün akşam saat 21.21'de online olarak gerçekleşen müzayedenin en dikkat çekici parçalarından bir tanesi Teoman’ın müzik kariyeri boyunca tüm bestelerini yaptığı ikonik gitar oldu!

Ünlü sanatçının 466 bin TL'ye satılan gitarından elde edilen gelirin ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak ve çocuklar için harcanacağı belirtilirken gitarın yeni sahibi de belli oldu!

Ünlü sanatçının 466 bin TL'ye satılan gitarından elde edilen gelirin ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak ve çocuklar için harcanacağı belirtilirken gitarın yeni sahibi de belli oldu!

Teoman'ın yeni gitarının sahibi her şarkısı ile hem listeleri hem gönülleri fetheden Kenan Doğulu oldu!

Teoman'ın yeni gitarının sahibi her şarkısı ile hem listeleri hem gönülleri fetheden Kenan Doğulu oldu!

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Seremoni

Ben almalıydım 🤧

Cihan

Yakışırdı ama ironi dimi 🤣

FerahGG

Ucuza gitmiş