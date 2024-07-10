Entübe Edildiği Söylenen Yeşilçam'ın Efsane İsmi Kadir İnanır'ın Sağlık Durumu Hakkında Endişelendiren Gelişme
Entübe Edildiği Söylenen Yeşilçam'ın Efsane İsmi Kadir İnanır'ın Sağlık Durumu Hakkında Endişelendiren Gelişme
Kadir İnanır’ın sağlık durumunun iyiye gitmediği hatta entübe edildiği söylenmişti. Ünlü ismin hayat arkadaşı Jülide Kural, iddiaları yalanlayarak İnanır'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Selvi Boylum Al Yazmalım, Ah Güzel İstanbul ve Tatar Ramazan gibi sayısız yapımla hafızalara kazınan Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır, 24 Mart'ta evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha sonra yapılan açıklamalarda ise Kadir İnanır'ın beyin damarlarında oluşan pıhtı nedeniyle Beykoz'daki evinde inme geçirdiği ve daha sonra da bilincinin kapandığı öğrenilmişti.
Hastalığı stabil ilerleyen ünlü oyuncunun bir süre önce entübe edildiği iddia edilmiş ve İnanır'ın sağlık durumunun kötüye gittiği öne sürülmüştü.
Kadir İnanır'ın 25 yıllık hayat arkadaşı ise ünlü oyuncunun entübe edildiği iddialarını yalanlayarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi!
“Fizik tedavi merkezinde tedavimiz devam ediyordu ancak akciğerinde görülen hafif enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye döndük." diyen Kural, "Bu süreçte asla eve gitmedi. Bir hastaneden diğer fizik tedavi hastanesine geçiş yapmıştık. Yoğun bakımda 3. gündeyiz ama tedbir amaçlı. Çok uzun süre hastanede olması sebebiyle doktorları titiz davranıyor. Büyük bir rahatsızlık değil, entübelik de bir durum yok.” açıklamalarında bulundu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın