Kardeşlerin Arasına İbrahim Tatlıses mi Girdi? İdo Tatlıses Kardeşi Dilan Çıtak'ı Takipten Çıkarttı!

Dilan Çıtak'ın dün isim vermeden yaptığı 'Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes bilmeli' açıklaması kafa karıştırmış hatta olay olmuştu. Ünlü ismin paylaşımının ardından İdo Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile bir fotoğrafını paylaşarak kardeşini takipten çıktı!