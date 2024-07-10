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Kardeşlerin Arasına İbrahim Tatlıses mi Girdi? İdo Tatlıses Kardeşi Dilan Çıtak'ı Takipten Çıkarttı!

Kardeşlerin Arasına İbrahim Tatlıses mi Girdi? İdo Tatlıses Kardeşi Dilan Çıtak'ı Takipten Çıkarttı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 14:47

Dilan Çıtak'ın dün isim vermeden yaptığı 'Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes bilmeli' açıklaması kafa karıştırmış hatta olay olmuştu. Ünlü ismin paylaşımının ardından İdo Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile bir fotoğrafını paylaşarak kardeşini takipten çıktı!

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İbrahim Tatlıses'in 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak, dün sosyal medya hesabında isim vermeden yaptığı "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes bilmeli" açıklaması ile gündeme gelmiş, bu isimsiz kimsenin İbrahim Tatlıses olduğu düşünülmüştü hatırlarsanız.

İbrahim Tatlıses'in 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak, dün sosyal medya hesabında isim vermeden yaptığı "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes bilmeli" açıklaması ile gündeme gelmiş, bu isimsiz kimsenin İbrahim Tatlıses olduğu düşünülmüştü hatırlarsanız.

Dilan Çıtak, yaptığı paylaşımı kısa süre içerisinde silse de olanlar olmuş ve ünlü ismin paylaşımı sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olmuştu!

Dilan Çıtak, yaptığı paylaşımı kısa süre içerisinde silse de olanlar olmuş ve ünlü ismin paylaşımı sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olmuştu!

Dilan Çıtak'ın eşi Levent Dörter, yaptığı paylaşım ile eşine destek verirken...

Dilan Çıtak'ın eşi Levent Dörter, yaptığı paylaşım ile eşine destek verirken...

İdo Tatlıses, babası ile bir fotoğrafını paylaşıp "babam" notunu düşmüş ve bu hamlesi ile babasının tarafında olduğunu düşündürtmüştü.

İdo Tatlıses, babası ile bir fotoğrafını paylaşıp "babam" notunu düşmüş ve bu hamlesi ile babasının tarafında olduğunu düşündürtmüştü.

Ünlü isim bu kez de kız kardeşi Dilan Çıtak'ı Instagram hesabından takipten çıkarttı!

Ünlü isim bu kez de kız kardeşi Dilan Çıtak'ı Instagram hesabından takipten çıkarttı!
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İdo Tatlıses'in bu hamlesi, "kardeşlerin arasına İbrahim Tatlıses mi girdi?" diye düşündürttü.

İdo Tatlıses'in bu hamlesi, "kardeşlerin arasına İbrahim Tatlıses mi girdi?" diye düşündürttü.

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