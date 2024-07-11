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Yine Yüzünü Göstermedi: Kendi Kopyasını Doğuran Sinem Kobal'ın Son Paylaşımı Gözlerinizden Kalpler Çıkartacak!

Yine Yüzünü Göstermedi: Kendi Kopyasını Doğuran Sinem Kobal'ın Son Paylaşımı Gözlerinizden Kalpler Çıkartacak!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 15:50

Ünlü oyuncu Sinem Kobal'ın kızı Lalin ile yaptığı son paylaşım sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu!

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Sinem Kobal ve televizyonun ünlü simalarından biri olan Kenan İmirzalıoğlu, magazin gündeminin sık sık konuşulan çiftlerinden biri.

Sinem Kobal ve televizyonun ünlü simalarından biri olan Kenan İmirzalıoğlu, magazin gündeminin sık sık konuşulan çiftlerinden biri.

2016 yılında nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin Lalin ve Leyla isminde iki de kızı var biliyorsunuz ki.

2016 yılında nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin Lalin ve Leyla isminde iki de kızı var biliyorsunuz ki.

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu özel hayatını da kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyor, özellikle de kızlarının yüzünü neredeyse hiç göstermiyor.

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu özel hayatını da kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyor, özellikle de kızlarının yüzünü neredeyse hiç göstermiyor.

Sinem Kobal, hem kızları hem eşi ile mutlu aile pozlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor tabii!

Sinem Kobal, hem kızları hem eşi ile mutlu aile pozlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor tabii!

Ünlü oyuncu az önce bahsettiğimiz mutlu aile pozlarına geçtiğimiz saatlerde bir yenisini daha ekledi! Kızı Lalin'in yüzünü yine göstermese de ünlü oyuncunun son pozları yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü oyuncu az önce bahsettiğimiz mutlu aile pozlarına geçtiğimiz saatlerde bir yenisini daha ekledi! Kızı Lalin'in yüzünü yine göstermese de ünlü oyuncunun son pozları yorum yağmuruna tutuldu.
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Görebildiğimiz kadarıyla Lalin'in annesine olan benzerliği de gözlerden kaçmadı tabii! Gelin, Kobal'ın son paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım.

Görebildiğimiz kadarıyla Lalin'in annesine olan benzerliği de gözlerden kaçmadı tabii! Gelin, Kobal'ın son paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım.

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