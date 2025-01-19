Hande Erçel'den Özge Özpirinçci'ye Riyad'daki Joy Awards Törenine Katılıp Türk Rüzgarı Estiren Ünlüler!
Hande Erçel'den Özge Özpirinçci'ye Riyad'daki Joy Awards Törenine Katılıp Türk Rüzgarı Estiren Ünlüler!
18 Ocak gecesi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu sene beşincisi düzenlenen Joy Awards ödül töreni gerçekleşti. Hollywood'dan birçok ismin boy gösterdiği geceye Türk ünlülerimiz damga vurdu!
Özge Özpirinçci'den Burak Özçivit'e, Fahriye Evcen'den Hande Erçel'e herkesin şıkır şıkır göz kamaştırdığı geceyi baştan sona beraber inceleyelim dedik!
Gelin, dün gece dünyanın bir başka köşesinde neler yaşanmış beraber bakalım!
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Arap dünyasının önde gelen eğlence ödülleri arasında yer alan Joy Awards ödül töreninin beşincisi geçtiğimiz gece, 18 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın başkent Riyad'da gerçekleşti.
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Bölgesel ve dünyaca ünlü yıldızların bir araya geldiği geceye Morgan Freeman, Anthony Hopkins, Matthew McConaughey ve Amanda Seyfried'e Hollywood'dan birçok isim katıldı. Ödül töreni, Amerikalı şarkıcı Christina Aguilera'nın nefes kesici performansıyla başlamadan önce kırmızı değil, "lavanta" halının ağırladığı birçok ünlü isim oldu.
Ve içlerinde Türk ünlüler, canımız ünlülerimiz de vardı! "Lavanta" halı şıklığına geçmeden önce Tarkan'ın da gecede sahne aldığı detayını atlamayalım!
Şimdi dönüyoruz "lavanta" halıya! Barış Arduç'la beraber başrolünde yer aldığı Rüzgara Bırak filminin heyecanla vizyona girmesini beklediğimiz Hande Erçel derin V yaka bir elbise tercih etti. Zuhair Murad'ın 2015 Haute Couture tasarımı balo tipi elbise hayran bıraktı.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit geceye karı koca katıldı. Fahriye Evcen, Museum of Fine Clothing tasarımı siyah elbisesi, doğal makyajı ve abartısız saç modeliyle son derece zarif bir görünüm sergilerken, Burak Özçivit de eşine bordo ceketli üç parçalı smokiniyle eşlik etti.
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Sandık Kokusu'yla fırtınalar estiren Özge Özpirinçci, taşlarla donatılmış Tayfun Kaba elbisesiyle göz kamaştırdı.
Yalı Çapkını'ndaki performansıyla son üç sezondur tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Afra Saraçoğlu, Gucci 2025 Resort koleksiyonuna ait yarı transparan, derin V yaka yeşil bir elbise tercih etti.
Törende "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü takdim eden Tuba Büyüküstün, "lavanta" halıdan Jean Paul Gaultier tasarımı, sade makyajı ve düz saçlarıyla son zamanların en iyi seçimlerinden biriyle geçti.
Rüzgara Bırak filmindeki partnerine eşlik eden Barış Arduç ayrı poz vermeyi tercih etti. Simsiyah jilet bir smokinle gecede boy gösteren Arduç, her zamanki gibi karizması ve yakışıklılığıyla öne çıktı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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