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İşte Kuzu Kuzu Gitti: Megastar Tarkan Suudi Arabistan'da Sahne Aldı, Yine Döktürdü

İşte Kuzu Kuzu Gitti: Megastar Tarkan Suudi Arabistan'da Sahne Aldı, Yine Döktürdü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.01.2025 - 15:39

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Joy Awards töreni düzenlendi. Dünyaca ünlü isimlerin katıldığı gecede birçok Türk de boy gösterdi. Afra Saraçoğlu, Hande Erçel, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Tuba Büyüküstün'ün katıldığı etkinlikte sahnede ise Tarkan vardı.

Riyad'da sahne alan Tarkan tam 5 dakikalık performansıyla izleyen herkesi etkilemeyi başardı.

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Arap dünyasının önde gelen eğlence ödülleri arasında yer alan Joy Awards, 18 Ocak günü Riyad'da düzenlendi.

Arap dünyasının önde gelen eğlence ödülleri arasında yer alan Joy Awards, 18 Ocak günü Riyad'da düzenlendi.

Dünyaca ünlü isimlerin katıldığı gecede, Türk esintileri de vardı. Özellikle yer aldıkları dizilerle milyonlarla ulaşan ünlülerimiz, gösterişli gecede boy gösterdi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in davet tarzı oldukça beğenildi.

Sinema, dizi, müzik ve spor dallarında ödüllerin dağıtıldığı gecede şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle milyonların gönlünde taht kuran Afra Saraçoğlu da boy gösterdi.

Sinema, dizi, müzik ve spor dallarında ödüllerin dağıtıldığı gecede şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle milyonların gönlünde taht kuran Afra Saraçoğlu da boy gösterdi.

Gecenin en dikkat çeken ismi ise Türkiye'nin en çok takipçiye sahip ünlüsü Hande Erçel oldu.

Gecenin en dikkat çeken ismi ise Türkiye'nin en çok takipçiye sahip ünlüsü Hande Erçel oldu.

Pek çok ödül töreninde boy gösteren ünlü isim, Zuhair Murad'ın 2015 koleksiyonuna ait bir elbise tercih ederek tüm zarafetini ön plana çıkardı.

Joy Awards gecesinin en eğlenceli dakikaları ise Tarkan'ın sahne aldığı anlar oldu. Megastar Tarkan, ödül töreninin sonunda sahne alarak en çok sevilen şarkılarını seslendirdi.

Joy Awards gecesinin en eğlenceli dakikaları ise Tarkan'ın sahne aldığı anlar oldu. Megastar Tarkan, ödül töreninin sonunda sahne alarak en çok sevilen şarkılarını seslendirdi.

Tarkan'ın enerjisine de dansına da diyecek bir şey yoktu! 5 dakikalık kapanış performansı sergileyen isim, izleyenler tarafından da alkış tufanına tutuldu.

Tarkan'ın enerjisine de dansına da diyecek bir şey yoktu! 5 dakikalık kapanış performansı sergileyen isim, izleyenler tarafından da alkış tufanına tutuldu.
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İşte o anlar...

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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