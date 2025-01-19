İşte Kuzu Kuzu Gitti: Megastar Tarkan Suudi Arabistan'da Sahne Aldı, Yine Döktürdü
İşte Kuzu Kuzu Gitti: Megastar Tarkan Suudi Arabistan'da Sahne Aldı, Yine Döktürdü
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Joy Awards töreni düzenlendi. Dünyaca ünlü isimlerin katıldığı gecede birçok Türk de boy gösterdi. Afra Saraçoğlu, Hande Erçel, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Tuba Büyüküstün'ün katıldığı etkinlikte sahnede ise Tarkan vardı.
Riyad'da sahne alan Tarkan tam 5 dakikalık performansıyla izleyen herkesi etkilemeyi başardı.
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Arap dünyasının önde gelen eğlence ödülleri arasında yer alan Joy Awards, 18 Ocak günü Riyad'da düzenlendi.
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Sinema, dizi, müzik ve spor dallarında ödüllerin dağıtıldığı gecede şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle milyonların gönlünde taht kuran Afra Saraçoğlu da boy gösterdi.
Gecenin en dikkat çeken ismi ise Türkiye'nin en çok takipçiye sahip ünlüsü Hande Erçel oldu.
Joy Awards gecesinin en eğlenceli dakikaları ise Tarkan'ın sahne aldığı anlar oldu. Megastar Tarkan, ödül töreninin sonunda sahne alarak en çok sevilen şarkılarını seslendirdi.
Tarkan'ın enerjisine de dansına da diyecek bir şey yoktu! 5 dakikalık kapanış performansı sergileyen isim, izleyenler tarafından da alkış tufanına tutuldu.
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İşte o anlar...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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