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Riyad'da Düzenlenen Joy Awards Gecesinin En Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Riyad'da Düzenlenen Joy Awards Gecesinin En Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
19.01.2025 - 02:06

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards 2025 kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Adeta yıldızlar geçidinin yaşandığı gecede Türk rüzgarı esti. Ödüllerinin dağıtıldığı bu özel gecede birçok ünlü isim boy gösterdi. 

Şıklık yarışının yaşandığı ödül töreninin en şık ve en rüküşlerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz. Hazırsanız, işte başlıyoruz!

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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