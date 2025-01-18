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Riyad'taki Joy Awads Gecesine Katılan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çiftinin İngilizce Performansı Dile Düştü

Riyad'taki Joy Awads Gecesine Katılan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çiftinin İngilizce Performansı Dile Düştü

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
18.01.2025 - 23:28 Son Güncelleme: 18.01.2025 - 23:50

Bu akşam Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards'a ülkemizden pek çok ünlü isim katıldı. Sinema, dizi, müzik ve spor dallarında ödüllerin dağıtılacağı gecenin kırmızı halısı da epey dikkat çekti. 

Törende boy gösterenler arasında Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti vardı. Her halleriyle ayrı bir olay olan oyuncu çift bu sefer de duyanları ufaktan şaşırtan İngilizce performanslarıyla dikkat çekti.

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Çalıkuşu dizisi zamanında tanışıp set arkadaşlıkları aşka dönüşen, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti 2017 yılında evlenip magazin dünyasının gündemine en sık oturan ikililer arasına girdi.

Çalıkuşu dizisi zamanında tanışıp set arkadaşlıkları aşka dönüşen, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti 2017 yılında evlenip magazin dünyasının gündemine en sık oturan ikililer arasına girdi.

İki oğullarıyla sevimli bir çekirdek aile kuran oyuncu çift sosyal medyadaki her paylaşımları, absürt çift kombinleri ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

İki oğullarıyla sevimli bir çekirdek aile kuran oyuncu çift sosyal medyadaki her paylaşımları, absürt çift kombinleri ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Ülkemizde olduğu kadar bazı farklı ülkelerde de dizileri sayesinde epey popüler olan ikili bu akşam da Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleşen Joy Awards gecesine katıldı.

Ülkemizde olduğu kadar bazı farklı ülkelerde de dizileri sayesinde epey popüler olan ikili bu akşam da Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleşen Joy Awards gecesine katıldı.

Evcen’in zarif ve Özçivit’in şık kombinleri kırmızı halıya damga vururken ikili bir başka konuyla da sosyal medyanın gündemine oturdu.

Evcen’in zarif ve Özçivit’in şık kombinleri kırmızı halıya damga vururken ikili bir başka konuyla da sosyal medyanın gündemine oturdu.

O da Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in İngilizce röportajı oldu! Fahriye'nin aksanı yine geçer not alırken Özçivit'in İngilizce performansı dile düştü.

O da Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in İngilizce röportajı oldu! Fahriye'nin aksanı yine geçer not alırken Özçivit'in İngilizce performansı dile düştü.
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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