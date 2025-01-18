Riyad'taki Joy Awads Gecesine Katılan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çiftinin İngilizce Performansı Dile Düştü
Riyad'taki Joy Awads Gecesine Katılan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çiftinin İngilizce Performansı Dile Düştü
Bu akşam Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards'a ülkemizden pek çok ünlü isim katıldı. Sinema, dizi, müzik ve spor dallarında ödüllerin dağıtılacağı gecenin kırmızı halısı da epey dikkat çekti.
Törende boy gösterenler arasında Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti vardı. Her halleriyle ayrı bir olay olan oyuncu çift bu sefer de duyanları ufaktan şaşırtan İngilizce performanslarıyla dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çalıkuşu dizisi zamanında tanışıp set arkadaşlıkları aşka dönüşen, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti 2017 yılında evlenip magazin dünyasının gündemine en sık oturan ikililer arasına girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki oğullarıyla sevimli bir çekirdek aile kuran oyuncu çift sosyal medyadaki her paylaşımları, absürt çift kombinleri ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Ülkemizde olduğu kadar bazı farklı ülkelerde de dizileri sayesinde epey popüler olan ikili bu akşam da Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleşen Joy Awards gecesine katıldı.
Evcen’in zarif ve Özçivit’in şık kombinleri kırmızı halıya damga vururken ikili bir başka konuyla da sosyal medyanın gündemine oturdu.
O da Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in İngilizce röportajı oldu! Fahriye'nin aksanı yine geçer not alırken Özçivit'in İngilizce performansı dile düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anları da buradan izleyebilirsiniz...
Kullanıcılardan gelen yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın