Riyad'taki Joy Awads Gecesine Katılan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çiftinin İngilizce Performansı Dile Düştü

Bu akşam Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards'a ülkemizden pek çok ünlü isim katıldı. Sinema, dizi, müzik ve spor dallarında ödüllerin dağıtılacağı gecenin kırmızı halısı da epey dikkat çekti.

Törende boy gösterenler arasında Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti vardı. Her halleriyle ayrı bir olay olan oyuncu çift bu sefer de duyanları ufaktan şaşırtan İngilizce performanslarıyla dikkat çekti.