Botokstan Konuşamadı: Türkan Şoray'ın Güzeller Güzeli Kızı Yağmur Ünal'ın Son Hali Şoka Soktu!
Botokstan Konuşamadı: Türkan Şoray'ın Güzeller Güzeli Kızı Yağmur Ünal'ın Son Hali Şoka Soktu!
Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'ın biricik kızı Yağmur Ünal, son zamanlarda yaptırdığı estetik işlemlerle dikkat çekse de işlemlerin boyutu normal seyrediyor gibi gözüküyordu.
Geçtiğimiz saatlerde muhabirler tarafından alışveriş çıkışında görüntülenen Yağmur Ünal'ın son hali resmen şoke etti. Botoks ve dolgunun ayarını fazla kaçıran Ünal'ın konuşamadığı anlar gözlerden kaçmadı.
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Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray, ilk ve tek evliliğini 1983 yılında meslektaşı Cihan Ünal'la yapmış, bu evlilikten de Yağmur adını verdikleri bir kızları olmuştu.
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Anne ve babasının 1987'deki boşanmasından üç yıl önce dünyaya gelen Yağmur'un büyüyüşüne koca bir nesil beraber şahitlik etti.
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Türkan Şoray'ın biricik kızı Yağmur, serpildikçe güzelleşti.
Uzunca bir süre duru ve oynanmamış güzelliğiyle hayran bırakan Yağmur Ünal da ne yazık ki geçtiğimiz senelerde estetik furyasına dahil oldu.
Instagram'da paylaştığı fotoğraflarından dudak başta olmak üzere, çene ve yanaklarında da dolgu ve botoks işlemleri yaptırdığı anlaşılan Yağmur Ünal, son haliyle bu sefer şoke etti.
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Nişantaşı'ndaki AVM'nin çıkışında muhabirler tarafından görüntülenen Yağmur Ünal'ın botokstan ağzını açamadığı anlar gözlerden kaçmadı...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Botoks dudağa yapılan bişey değil bunu da bilin artık öfff
Özellikle sigara kullananlarda dudak çevresinde ince çizgiler oluşması çok daha sık karşılaşılan bir durumdur. Mimik kaslarının aşırı çalışması durumunda ise... Devamını Gör
Güzel kızlar neden kendilerini çirkinleştirme çabasındalar 😔
Ama konuşuyor.