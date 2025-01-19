Gizemli Kuyumcu Sevgilisiyle Ülkeyi Terk Etmeye Karar Veren Murat Övüç Hakkında Bomba İddia!
Gizemli Kuyumcu Sevgilisiyle Ülkeyi Terk Etmeye Karar Veren Murat Övüç Hakkında Bomba İddia!
Abartılı bulunan hareketleri, konuşması, makyajları ve kombinleriyle meşhur sosyal medya fenomeni Murat Övüç, sık sık 'görgüsüzlükleri' ve tuhaf açıklamaları sebebiyle gündem olan isimlerden biri.
Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle ülkeyi terk edeceğini açıklayan Övüç'ün bugün gündemimizde olmasının sebebi ise bambaşka!
Kendisinin hikayelerinden anlaşılacağı üzerinde hayatında pek bir önemli gelişmeler yaşanıyor gibi duruyor... Gelin, Övüç'ün bu seferki bombası ne beraber bakalım!
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İlişkiler hakkında yaptığı tuhaf yorumları videoya alarak sosyal medyada paylaşan ve kısa bir süre içerisinde büyük bir kitleye hitap etmeye başlayan Murat Övüç, zaman içerisinde "görgüsüz" bulunan davranışları, konuşma tarzı, abartılı makyajları ve kombinleriyle dikkat çekmeye başladı.
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Düzenli olarak kadın matinelerine çıkan ve geçimini hem matineler hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sağlayan Murat Övüç'ün lükse düşkünlüğü ve sürekli göze soktuğu altınları bıkkınlık geçirtmeye başlamıştı.
Yakın zamanda bir YouTube programına konuk olan Övüç, 2025'in 8. ayından itibaren Türkiye'de olmayacağını, yerlere göklere sığdıramadığı ama herkesten de sakladığı kuyumcu erkek arkadaşıyla ülkeyi terk etmeye karar verdiğini duyurmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde kendisine gelen buket buket gülleri paylaşan Murat Övüç, hikayelerinin arkasına da Ebru Gündeş'in meşhur "Evet" şarkısını ekledi...
Valla ne diyelim? Buna da tanıklık etmiş olduk artık! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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