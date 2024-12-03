Ülkeyi Neden Terk Ediyor? Abartı Hareketleriyle Meşhur Fenomen Murat Övüç'ten Beklenmedik İtiraf
Ülkeyi Neden Terk Ediyor? Abartı Hareketleriyle Meşhur Fenomen Murat Övüç'ten Beklenmedik İtiraf
Kısa sürede inanılmaz bir takipçi kitlesi elde eden, abartılı ve çoğu zaman da 'görgüsüz' bulunan hareketleri ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, yine konuk olduğu programda yaptığı bir duyuruyla dikkat çekti. Umut Manilacı Ve Cihan Yılmaz'ın 'Ne Kadar Yer Yandı?' isimli YouTube programına konuk olan Murat Övüç, Türkiye'yi terk etmeye karar verdiğini açıkladı. Önümüzdeki sene burada olmayacağını, hayat arkadaşının bu mesleği yapmasını istemediğin belirten Övüç, aynı zamanda gitmeden burada bir okul açacağını da ekledi. Detaylar için sizi aşağıya alalım!
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İlişkiler hakkında yaptığı ilginç yorumlarla dolu videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e mutlaka denk gelmişsinizdir.
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Konuşma tarzı, abartılı makyajları ve kombinleriyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Murat Övüç, magazin gündemine sık sık "görgüsüz" bulunan hareketleri ve açıklamalarıyla oturuyor.
Birçok YouTube programında konuk olarak izlediğimiz Övüç aynı zamanda kadın matineleri yapıyor. Kendisi en son nişanda gelinine 2 kg altın takmasıyla gündeme oturmuş, sonra da oğlu için harcadığı paralardan yakınıp kendi tarzına has bir şekilde ortalığı ayağa kaldırmıştı hatırlarsanız. Kendisinin sesini tizleştirerek bağırmaları meşhur...
Övüç geçtiğimiz saatlerde, Umut Manilacı Ve Cihan Yılmaz'ın "Ne Kadar Yer Yandı?" isimli YouTube programına konuk oldu ve beklenmedik bir itiraf geldi kendisinden! Övüç, 2025'in 8. ayından (Ağustos) itibaren Türkiye'de olmayacağını, ülkeyi terk etmeye karar verdiğini duyurdu.
O çok gizemli tuttuğu kuyumcu hayat arkadaşıyla Miami'den ev aldıklarını ve beraber oraya taşınacaklarını açıklayan Övüç, "Hayat arkadaşım da bu işi yapmamı istemiyor zaten" dedi.
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Gitmeden önce de okul açacağını, okulun 10 yıllık tüm ödemelerini yapacağını, "Evlatlar mutlu olsun, tüm ödemelerini ben yapacağım yeter ki evlatlar okusun. Yeter ki Atatürk evlatları okusun, büyüsün diye yardımcı olmaya çalışacağım. Ne mutlu Türk'üm diyene! Biz birlikte olmak durumundayız bu ülke bizim, bizi kimse bölemez" diyerek ifade etti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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