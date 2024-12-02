Linç İyi Gelmiş: İrem Helvacıoğlu'nun Kasıntılığıyla Dikkat Çeken Eşi Ural Kaspar'dan Durumu Toparlama Çabası!
Linç İyi Gelmiş: İrem Helvacıoğlu'nun Kasıntılığıyla Dikkat Çeken Eşi Ural Kaspar'dan Durumu Toparlama Çabası!
Ekim ayında bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Ural Kaspar'a 'sonsuza dek evet' diyerek dünyaevine giren İrem Helvacıoğlu, hem düğün günü hem de düğünden sonra sosyal medya kullanıcılarının diline bir güzel düşmüştü. Sebep İrem Helvacıoğlu değildi yalnız, olay eşi Ural Kaspar'ın oldukça gergin ve kasıntı halleri olmuştu.
İlk röportaj fiyaskoydu fakat geçtiğimiz saatlerde Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen taze evli çift, biraz olsun durumu toparlamayı başardı. Ural Kaspar'ın bir miktar daha doğala dönmüş halini gören sosyal medya kullanıcıları 'iyi ki linçlemişiz' demeden edemedi.
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Hem oyunculuğu hem güzelliğiyle sık sık dikkat çeken ve gündeme oturan İrem Helvacıoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Sezona Karadut dizisiyle giriş yapan İrem Helvacıoğlu erken finalle işte kazanamdıysa da aşkta kazandı bu sene biliyorsunuz.
Bir dargın bir barışık olduğu, ayrılma ve barışma hızlarına asla yetişemediğimiz Ural Kaspar ile 28 Ekim'de dünyaevine girdi. Beraber pek göremediğimiz dolayısıyla pek de ısınamadığımız çift önce düğün için seçtikleri gelinlik ve damatlıkla dillere düşmüştü.
Ardından ayaküstü verdikleri röportajda Ural Kaspar'ın oldukça gergin ve kasıntı tavırları dikkat çekmiş, sosyal medyada büyük tepki toplamasına sebep olmuştu.
Bi' güzel linçlenmişlerdi yani anlayacağınız... Geçtiğimiz saatlerde taze evli çiftimizle bir röportaj daha yapıldı. Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Ural Kaspar, bu sefer sosyal medya kullanıcılarının biraz olsun gözüne girmeyi başardı.
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Sonra da "iyi ki linçlemişiz" diyen kullanıcılara bakalım 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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