Linç İyi Gelmiş: İrem Helvacıoğlu'nun Kasıntılığıyla Dikkat Çeken Eşi Ural Kaspar'dan Durumu Toparlama Çabası!

Ekim ayında bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Ural Kaspar'a 'sonsuza dek evet' diyerek dünyaevine giren İrem Helvacıoğlu, hem düğün günü hem de düğünden sonra sosyal medya kullanıcılarının diline bir güzel düşmüştü. Sebep İrem Helvacıoğlu değildi yalnız, olay eşi Ural Kaspar'ın oldukça gergin ve kasıntı halleri olmuştu.

İlk röportaj fiyaskoydu fakat geçtiğimiz saatlerde Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen taze evli çift, biraz olsun durumu toparlamayı başardı. Ural Kaspar'ın bir miktar daha doğala dönmüş halini gören sosyal medya kullanıcıları 'iyi ki linçlemişiz' demeden edemedi.