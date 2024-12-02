Arkadaşının Manifest Hikayesini Bir Türlü Toparlayamayan Hazal Subaşı'nın "Falan" Dolu Konuşması Göze Battı!

Son zamanların en gözde kadın oyuncularından biri olan Hazal Subaşı, haftalardır BluTv'de yayınlanan İlk ve Son'daki performansıyla Twitter (X)'in gündeminden düşmüyor. Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da konuşulan Hazal Subaşı, bir süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile beraber. Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olduğunda anlattığı hikayeyi anlatış tarzı...

Arkadaşı Selin'in yıllar önce kendisine uyguladığı manrifestlerin hepsinin tuttuğunu bir heyecan anlatan Subaşı, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini bu sefer konuyu bir türlü toparlayamayışı ve sık sık 'falan' kullanımı ile çekti. Daha doğrusu göze battı!