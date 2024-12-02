Arkadaşının Manifest Hikayesini Bir Türlü Toparlayamayan Hazal Subaşı'nın "Falan" Dolu Konuşması Göze Battı!
Arkadaşının Manifest Hikayesini Bir Türlü Toparlayamayan Hazal Subaşı'nın "Falan" Dolu Konuşması Göze Battı!
Son zamanların en gözde kadın oyuncularından biri olan Hazal Subaşı, haftalardır BluTv'de yayınlanan İlk ve Son'daki performansıyla Twitter (X)'in gündeminden düşmüyor. Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da konuşulan Hazal Subaşı, bir süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile beraber. Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olduğunda anlattığı hikayeyi anlatış tarzı...
Arkadaşı Selin'in yıllar önce kendisine uyguladığı manrifestlerin hepsinin tuttuğunu bir heyecan anlatan Subaşı, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini bu sefer konuyu bir türlü toparlayamayışı ve sık sık 'falan' kullanımı ile çekti. Daha doğrusu göze battı!
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2015'te Miss Turkey üçüncüsü seçilen, Çukur, Kasaba Doktoru, Adını Sen Koy ve Dilek Taşı gibi dizilerdeki performanslarıyla dikkat çeken Hazal Subaşı'nı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Şimdilerde başrolünde yer aldığı BluTV'de yayınlanan İlk ve Son dizisiyle X'in gündeminden bir an olsun düşmeyen Hazal Subaşı, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da konuşuluyor.
Takip edenler biliyordur, yaklaşık bir ay önce şarkıcı Oğuzhan Koç'la aşkını ilan etmişti kendisi. Daha en baştan ret yiyen aşklardan oldu onlarınki...
Hazal Subaşı, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programına katıldı. Hem İlk ve Son'dan hem de genel kariyer yolculuğundan bahseden Subaşı, Miss Turkey'e katılma hikayesini de anlattı.
Selin adlı arkadaşının kendisi için yaptığı manrifestlerin hepsinin birer birer tuttuğunu ve her şeyin resmen kendisi bir projeymiş gibi işlediğini anlatan Subaşı, konuyu bir türlü toparlayamayışıyla dikkat çekti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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