Boşanıyorlar mı? Tüm Fotoğrafları Silip Takipten Çıkan Melek Mosso ve Serkan Sağdıç'ın Evliliğinde Büyük Kriz!
Boşanıyorlar mı? Tüm Fotoğrafları Silip Takipten Çıkan Melek Mosso ve Serkan Sağdıç'ın Evliliğinde Büyük Kriz!
Geçtiğimiz sene 11 Ekim'de uzunca bir süredir aşk yaşadığı Serkan Sağdıç'la dünyaevine giren ünlü şarkıcı Melek Mosso'dan oldukça şüpheli hamleler geldi. Birbirlerine duydukları koca aşkı her fırsatta dile getiren, bir senedir de keyiflerinin çok yerinde olduğunu sandığımız aşıkların evliliğinde büyük çatırdamalar yaşadığı iddia edildi. Melek Mosso ve Serkan Sağdıç'tan herhangi bir açıklama gelmedi. Fakat her ikisi de birbirlerini takipten çıktılar ve beraber tüm fotoğraflarını maziye gömerek sildiler... Peki sahiden boşanıyorlar mı? Gelin, detayları beraber inceleyelim.
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Sesiyle, şarkılarıyla, konserleriyle ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Melek Mosso, son dönemlerin en popüler isimlerinden biri!
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Üstelik yalnızca dilimize pelesenk olan şarkıları ve iddialı sahneleriyle değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor kendisi. Belki biliyorsunuzdur, uzunca bir süre Serkan Sağdıç'la yaşadıkları aşkı konuşmuştuk.
Hatta oldukça çirkindi fakat Serkan Sağdıç'ın yakışıklılığı konuşulmuş, Melek Mosso'yla nasıl sevgili oldu gibi yorumlar sosyal medyada kol gezmişti. Melek Mosso da gereken cevabı vermiş, aşkın bu detaylarla hiçbir alakası olmadığının altını bir güzel çizmişti.
Her tatsızlığa rağmen hep dik durmasıyla olduğu kadar sevgilisine düşkünlüğüyle de meşhur Melek Mosso, geçtiğimiz yıl 11 Ekim'de Serkan Sağdıç'a "sonsuza dek evet" demişti.
Melek Mosso'nun o gece vereceği Mersin konseri sebebiyle Mersin'de evlenip, geceyi de konserde evliliği kutlayarak geçiren ikili, gözde çiftlerden biri haline gelmişti.
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Biz keyifli yerinde sanıyorduk fakat geçtiğimiz saatlerde yapılan hamleler evlilikte büyük bir kriz yaşandığının iddia edilmesine sebep oldu.
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç Instagram'da birbirlerini takipten çıkardı, bu da yetmedi... Beraber tüm fotoğraflarını da maziye gömüp sildiler. E böyle bu kadar major hamleler ancak ortada bir ayrılık kararı varsa yapılır biliyorsunuz... Boşanıyorlar mı? Henüz çiftimizden bir açıklama yok fakat ne yalan söyleyelim, emareler pek iç acıcı değil.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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