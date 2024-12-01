Nazarı Teğet Geçtiler: Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan Aşklarını Yerden Yere Vuran Herkese Ders!
Nazarı Teğet Geçtiler: Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan Aşklarını Yerden Yere Vuran Herkese Ders!
Evlilik teklifi gelmedi ama ikinci sene doldu! Aşka başladıkları ilk günden beri gündemden bir an olsun düşmeyen Hande Erçel ve Hakan Sabancı, bütün dünyayı beraber gezdikleri koca iki seneyi geçtiğimiz saatlerde doldurdular. Hakan Sabancı'dan yine bir şey göremedik... Ancak Hande yaptı romantikliğini! Kimileri iki senenin su gibi akıp geçmesin şok oldu, kimileri nihayet bu çifti sevmeye başladığını söyledi, kimileri 'samimiyetsizlikte' ısrarcı oldu. Buyurun, Hande hanımlar nasıl bir kutlama yapmış beraber görelim!
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"İki ay sürmez" dediler, "Arzu Sabancı bu aşka izin vermez" dediler, "Hakan Hande'yi zaten sevmiyor" dediler, "samimiyetsizler" dediler ve hiç bitmediler. Fakat Hande Erçel ve Hakan Sabancı sosyal medyadan üstlerine akan nazarı bir şekilde teğet geçti!
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Aşkları başladığından bu yana bütün dünyayı el ele gezen çift, birtakım Arzu Sabancı krizleri yaşadıysa da üstü çok güzel kapatıldı, elti Nazlı Sabancı'yla sağlam bir ilişki kuruldu. Aynı şekilde Hande Erçel'in ablası ve eniştesi de Hakan'a kucak açtı. Hareketleri hep tartışıldı, gerçek aşk mı değil mi diye çok sorgulandı fakat...
Geçtiğimiz günlerde Mısır'da Hande Erçel'in doğum gününü beraber kutlayan ve Hakan Sabancı'nın oldukça sade kutlamasıyla da eleştirilen çiftimiz ikinci seneyi dolu dolu bitirdi!
Daha yeni doğum günü kutlaması yapan Hakan Sabancı, yıl dönümü etabında sınıfta kaldı. Kendisinden henüz bir paylaşım yok. Fakat Hande'den var!
Daha önce de Hakan'la yıl dönümünü İngilizce kutladığı için eleştirilen Hande Erçel notunu yine İngilizce paylaşmayı tercih etti.
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Aşklarının ikinci yılını kutlamaları umurunda olmayan ve yine eleştiren de oldu 👇
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Zamanın su gibi akıp geçmesine şaşıran da👇
Aşık hallerine imrenen de 👇
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Aşkı nihayet kabullenmeye karar verip maşallahını eksik etmeyen de oldu 👇 Siz ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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